Berlin (ots) -Der Herbst ist zurück und die Tage werden kürzer. Mit diesen herbstlichen Tipps sind FRITZ!-Anwender für die kühlere Jahreszeit gewappnet - ob für gemütliche Abende auf der Couch oder produktives Arbeiten im Home-Office. Diese fünf Tipps zeigen, wie sich FRITZ!-Produkte im Herbst optimal nutzen lassen und dabei sogar Kosten einsparen.Mollig warm, aber effizientDie kalte Jahreszeit hat begonnen. Zum Glück lassen sich Heizkörper mit dem smarten Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 intelligent steuern. Mit individuellen Heizplänen für verschiedene Räume heizen einzelne Heizkörper nur, wenn sie wirklich gebraucht werden. Der Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350 erkennt außerdem, wenn ein Fenster geöffnet wird und senkt automatisch die Heizleistung, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.Weitere Informationen zum sparsamen Heizen mit FRITZ!DECT gibt es hier (https://avm.de/aktuelles/neues-von-fritz/2024/sparsam-und-komfortabel-heizen/).Stimmungsvolles Licht für jeden AnlassOb für den gemütlichen Herbstabend auf dem Sofa oder schaurige Stimmung an Halloween - die smarte LED-Leuchte FRITZ!DECT 500 liefert das passende Ambiente. Die Farbe und Helligkeit lässt sich individuell anpassen. Nutzer können aber auch voreingestellte Lichtszenen direkt über die FRITZ!App Smart Home oder die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche einrichten, um auf Knopfdruck die gewünschte Stimmung zu erzeugen.Wissenswertes zum farbenfrohen FRITZ!DECT 500 gibt es hier (https://avm.de/produkte/smart-home/fritzdect-500/).Starkes WLAN im Home-Office und nach FeierabendWenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, müssen Videocalls und HD-Streams in jedem Winkel des Heimnetzes flüssig laufen. Dafür braucht es eine flächendeckend hohe Signalstärke. Die FRITZ!Repeater erweitern die WLAN-Reichweite der FRITZ!Box auf Knopfdruck. Dank der Mesh-Funktion sorgt die FRITZ!Box zusammen mit den FRITZ!Repeater-Modellen für ein lückenloses WLAN-Signal in jedem Winkel des zu Hauses.Weitere Informationen finden Sie hier (https://avm.de/aktuelles/neues-von-fritz/2023/wlan-mesh-einrichten-mit-fritz-ganz-einfach/).Saisonale Stromfresser aufspüren und sparenDie smarten Steckdosen FRITZ!DECT 200 für Innenräume und 210 für draußen sind perfekt für die Steuerung von Geräten, die in der Herbst- und Winterzeit häufiger laufen. Dank integrierter Zeitsteuerung lässt sich beispielsweise die Halloween-Beleuchtung automatisch ein- und ausschalten. Der Stromverbrauch kann dann in Echtzeit in der FRITZ!App Smart Home ausgewertet werden.Weitere Informationen finden Sie hier (https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3775_Stromfresser-finden-und-Kosten-sparen-mit-FRITZ-DECT-Steckdose/).Im Heimnetz sicher den Durchblick behaltenMit dem neuen Firmware-Update FRITZ!OS 8 erhalten Anwender neben vielen Neuerungen eine optimierte Geräteansicht für ihr Heimnetz. So kann der Datenverbrauch der gekoppelten Geräte spielend leicht ausgewertet werden. Im produktiven Home-Office lässt sich so prüfen, wer wie viel Traffic beansprucht und welches Gerät hier nichts zu suchen hat.Neuer Name, bewährte Technik: Aus FRITZ!DECT wird FRITZ! Smart. Weitere Informationen befinden sich hier (https://avm.de/unternehmen/presse/presseinformationen/2024/09/alles-fuer-das-smarte-heimnetz-aus-fritzdect-wird-fritzsmart-ifa-premiere-sensor-fuer-digitale-stromzaehler/).Zur Presseinformation: avm.de/pi-herbst-tipps-2024