Anleger trauen ihren Augen kaum: Am Dienstag schießt die Lufthansa-Aktie trotz ernüchternder Nachrichten zum Luftverkehr in Deutschland plötzlich an die MDAX-Spitze. Mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent gibt der Wert auch ein Kaufsignal. DER AKTIONÄR zeigt, wie mutige Anleger bis zum nächsten Frühjahr gut 100 Prozent rausholen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...