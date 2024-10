EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Accentures Next Generation Robotics GTM Lead und KI-Expertin Dr. Maria Danninger wird neues Mitglied im Beirat der Circus Group Als ehemalige Leiterin der Abteilung Technologie und Innovation am Institut für Robotik und Maschinelle Intelligenz der Technischen Universität München (TUM) bringt sie fundierte Branchenkenntnisse und Führungsqualitäten im Bereich der Robotik der nächsten Generation in den Beirat ein

Ihre Expertise wird entscheidend dazu beitragen, das Geschäftswachstum der Circus Group im Rahmen der kommerziellen Expansion des CA-1 Roboters ab 2025 weiter zu beschleunigen

Hamburg, 16. Oktober 2024 - Die Circus SE (Xetra: CA1 ), ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse, hat heute die Ernennung von Dr. Maria Danninger als neues Mitglied des Beirats bekannt gegeben. Dr. Danninger, Next Gen Robotics Go-to-Market Lead bei Accenture Tech Innovation, bringt einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Technologiestrategie, Innovationsmanagement und der nächsten Generation der intelligenten Robotik mit. Ihr Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, das Geschäftswachstums der Circus Group mit der kommerziellen Markteinführung des CA-1 Roboters ab 2025 weiter zu beschleunigen. In ihrer aktuellen Position bei Accenture konzentriert sich Dr. Danninger auf die Förderung von Innovation durch strategisches Management bei Technologie- und Robotik-Projekten für weltweit namhafte Kunden. Ihre fundierten Branchenkenntnisse und ihre führende Rolle im Bereich der KI-Robotik sind wichtige Stärken, die mit der Vision der Circus Group für die Zukunft einer vollständig autonomen Lebensmittelproduktion übereinstimmen. Dr. Danninger bringt wertvolle akademische Erfahrungen aus ihrer Zeit am Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) der TUM, einem der führenden europäischen Forschungszentren für Robotik und künstliche Intelligenz, mit. Dort leitete sie ein Team, das bahnbrechende Forschungsergebnisse in branchenprägende Innovationen umsetzte, die wichtige gesellschaftliche Herausforderungen in Bereichen wie Arbeit, Mobilität, Gesundheit und der Umwelt adressieren. Mit mehr als einem Jahrzehnt Berufserfahrung als Führungskraft, Managerin und Beraterin in den Bereichen Digitalisierung und IT-Projektmanagement ist Dr. Danninger eine anerkannte Vordenkerin für technologische Innovation. Sie hat am Karlsruher Institut für Technologie in Informatik promoviert, ein Programm, das sie in Zusammenarbeit mit der Stanford University und SAP Research in Palo Alto absolviert hat. Ihre Forschung konzentrierte sich auf die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und auf menschenzentrierte Technologien - ein Themenbereich, der das Engagement der Circus Group ergänzt, das Leben durch autonome Lösungen zu verbessern. "Wir freuen uns sehr, Dr. Maria Danninger in unserem Beirat begrüßen zu dürfen", sagt Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO der Circus Group. "Ihre bewährte Führung in den Bereichen Robotik und technologische Innovation wird besonders während einer Phase der globalen Skalierung von großem Wert sein. Dies startet mit der Markteinführung des CA-1 im Jahr 2025, um unsere Mission zu verwirklichen, einen weltweiten Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Mahlzeiten zu schaffen, welcher durch modernste KI und Robotik erstmals möglich wird." Dr. Maria Danninger erklärt dazu: "Ich habe die Entwicklung der Circus Group von Anfang an verfolgt und freue mich, in einer so bedeutenden Zeit für das Unternehmen dem Beirat beizutreten. Die globale Markteinführung im kommenden Jahr wird der Circus Group große Chancen eröffnen, und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Management-Team, um das Unternehmen in dieser Phase der Expansion und Wertschöpfung zu unterstützen."



Über die Circus Group: Die Circus Group (XETRA: CA1 ) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an drei Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.



