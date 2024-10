SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Für die anstehenden Herbstferien rechnen die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER mit rund 1,3 Millionen Reisenden. "Das sind etwa 100.000 Gäste mehr als in den Herbstferien des vergangenen Jahres", teilte die Flughafengesellschaft mit. Bereits am ersten Ferienwochenende soll es in Schönefeld voll werden. Zwischen Freitag und Sonntag stellen sich die Betreiber auf rund 250.000 Passagiere ein, mehr als ein Drittel von ihnen werden am Freitag erwartet.

Die Anfahrt vom Flughafen wird während der Ferien aufgrund von Bauarbeiten auf der S-Bahn-Verbindung erschwert. Noch bis Anfang November verkehren zwischen Adlershof und dem BER lediglich Regionalzüge sowie Ersatzbusse für die S-Bahn-Linien S8 und S45.

Wie schon in vergangenen Urlaubszeiten werden eigene Mitarbeiter am ersten Reisetag unterwegs sein, um Fluggäste vor Ort bei den Abläufen zu unterstützen, wie der BER weiter mitteilte. Die Herbstferien beginnen an diesem Wochenende und dauern bis zum 2. November.