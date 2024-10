Toronto, ON, 15. Oktober 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ - freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Explorationsbohrprogramms 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Cyclone ISR ("Cyclone" oder das "Projekt") im Great Divide Basin in Wyoming bekannt zu geben (Abbildung 1). Im Gebiet Cyclone Rim wurden insgesamt 41 Bohrlöcher niedergebracht, wobei die Uranmineralisierung entlang eines scheinbar ½ Meile langen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Trends vorkommt, der in mehrere Richtungen offen ist. Auch im Gebiet Osborne Draw haben die Bohrungen früher als geplant begonnen. Bisher wurden fünf Bohrlöcher abgeschlossen, wobei in drei der fünf Bohrlöcher mehrere mineralisierte Zonen angetroffen wurden.

Höhepunkte

- Im Zielgebiet Cyclone Rim wurden im Jahr 2024 41 Löcher (20.990 Fuß) gebohrt, womit das geplante Programm von 37 Löchern übertroffen wurde; seit der Veröffentlichung des Explorationsupdates des Unternehmens vom August wurden 22 Löcher gebohrt (Abbildung 2).

Die Ergebnisse deuten auf das Vorhandensein einer Uranmineralisierung hin, die entlang eines scheinbar ½ Meile langen, von Osten nach Westen verlaufenden Trends vorkommt, der noch nicht vollständig definiert wurde. Diese Zone scheint in mehrere Richtungen offen zu sein, mit Bohrabschnitten von bis zu 0,088 % eU308 über eine Mächtigkeit von 10,5 Fuß (Mächtigkeitsgrad (GT) von 0,92).

11 Löcher stießen auf eine anomale Uranmineralisierung (mit Gehalten von mehr als 0,01 % eU308), von denen fünf GT-Abschnitte von 0,20 oder mehr ergaben.

- Auch im Zielgebiet Osborne Draw wurde früher als geplant mit den Bohrungen begonnen (Abbildung 4) und fünf vorläufige Bohrlöcher (4.200 Fuß) des geplanten 36-Loch-Programms wurden abgeschlossen.

Vier der fünf Bohrlöcher stießen auf eine Uranmineralisierung, und drei der Bohrlöcher stießen auf mehrere mineralisierte Abschnitte mit einzelnen Bohrabschnitten von bis zu 0,021 % eU308 über 24,5 Fuß für einen GT von 0,51.

Der Großteil der für Osborne Draw geplanten Bohrungen wird voraussichtlich im Jahr 2025 stattfinden.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir unser erstes Explorationsprogramm auf dem Cyclone-Projekt abgeschlossen haben, das alle unsere Hauptziele erreicht hat. Seit unserem Explorationsupdate im August haben wir das Vorhandensein einer Uranmineralisierung mit signifikantem Gehalt und Mächtigkeit im Cyclone Rim-Gebiet weiter bestätigt, was sehr ermutigend ist. Wichtig ist, dass das Programm Einblicke in die geologischen Merkmale lieferte, die die Ablagerung der Uranmineralisierung beeinflusst haben, was unser Verständnis der geologischen Gegebenheiten des Cyclone Rim-Gebiets verbessert hat, was unserer Meinung nach bei der Planung zukünftiger Bohrprogramme hilfreich sein und die Effizienz der Exploration maximieren wird. Darüber hinaus konnten wir dank der operativen Effizienz des Cyclone-Teams vor Ort in diesem Sommer unter der Leitung unseres technischen Beraters, J.J. Brown, P.G., und mit Unterstützung der soliden Arbeit unserer wichtigsten Auftragnehmer, Lou's Drilling und Hawkins CBM Logging, mehr Löcher als geplant bohren und mit den Bohrungen im Zielgebiet Osborne Draw beginnen. Die Bohrungen bei Osborne Draw durchschnitten mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung, was sehr ermutigend ist, und wir freuen uns darauf, im nächsten Sommer bei Osborne Draw aggressiv zu bohren. Wir glauben, dass unser systematischer Explorationsansatz uns für weitere Erfolge im Jahr 2025 positioniert, wo wir uns darauf freuen, das Potenzial des Ziels Osborne Draw weiter zu testen."

Abbildung 1. Standort des Cyclone ISR-Uranprojekts

Explorationsbohrungen im Cyclone Rim Zielgebiet

Im Jahr 2024 wurden im Gebiet Cyclone Rim insgesamt 41 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 20.990 Fuß niedergebracht (Abbildung 2). Die Bohrungen dienten dazu, historische Bohrungen, die Berichten zufolge auf eine Uranmineralisierung gestoßen sind, auszugleichen und zu ergänzen sowie den vermuteten Standort der regionalen Redoxgrenze zu testen.

Die Bohrergebnisse von 2024 (Tabelle 1) bestätigen das Vorhandensein einer Uranmineralisierung im zentralen Teil des Claim-Blocks, und zwar mit Gehalten und Mächtigkeiten, die jenen ähneln, die in historischen Bohrlöchern durchteuft wurden. Die Bohrungen stießen auf eine Mineralisierung von bis zu 0,088 % eU O38 über 10,5 Fuß mit einem GT von 0,92. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Uranmineralisierung entlang eines ½ Meile langen, von Osten nach Westen verlaufenden Trends vorkommt, der in mehrere Richtungen offen ist (Abbildung 3).

Tabelle 1. Signifikante Abschnitte der Bohrungen 2024 auf dem Zielgebiet Cyclone Rim*

Bohrung ID Intercept Von (Fuß unter dem Loch) An (Fuß unter dem Loch) Intercept-Länge (ft) Klasse (eU308) G-T CR24-033** Überschneidungen 253.0 259.5 6.5 0.066% 0.43 einschließlich 5.5 0.075% 0.41 einschließlich 4.5 0.086% 0.39 CR24-036** Überschneidungen 196.5 205.0 8.5 0.028% 0.24 einschließlich 5.5 0.036% 0.19 einschließlich 4.5 0.038% 0.17 CR24-038 Überschneidungen 223.5 235.0 11.5 0.073% 0.84 einschließlich 10.0 0.081% 0.81 einschließlich 9.5 0.084% 0.79 CR24-043 Überschneidungen 197.0 203.0 6.0 0.042% 0.25 einschließlich 4.5 0.051% 0.23 einschließlich 3.5 0.058% 0.20 CR24-046 Überschneidungen 200.5 211.0 10.5 0.088% 0.92 Einschließlich 10.0 0.092% 0.92 Einschließlich 9.0 0.010% 0.90 CR24-049 Überschneidungen 336.0 344.5 8.5 0.027% 0.23 einschließlich 7.9 0.029% 0.22 einschließlich 3.0 0.032% 0.09 Einschließlich 1.0 0.034% 0.03

*Die übrigen Löcher enthielten eine Mineralisierung unterhalb von 0,2 GT und/oder 0,02 % Cutoff. Dazu gehören CR24-001 - 006, 009, 011 - 015, 019, 021, 022, 024 - 032, 034, 039 - 042, 044 - 045, 047 - 048.

**Vormals berichtet in einer Pressemitteilung vom 27. August 2024.

Anmerkungen: Die hier berichteten Bohrlöcher stießen auf eine Uranmineralisierung mit einer Mächtigkeit von mehr als 2 Fuß bei einem Cutoff-Gehalt von 0,02 % eU308 oder darüber. Die Mächtigkeit des Gehalts oder GT ist definiert als das Produkt aus dem Mineralgehalt multipliziert mit der Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts. Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenprotokollen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Cody, Wyoming, einem hochqualifizierten und unabhängigen geophysikalischen Bohrlochunternehmen, gemessen wurden. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde zuletzt im August 2024 in den Logging-Testgruben des US-Energieministeriums in Casper (Wyoming) kalibriert. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlenprotokollen berechnet, und die angegebenen Gehalte sind "äquivalente" ("e") Gehalte von U O38 . Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet und die geologischen Einheiten, die die Uranmineralisierung beherbergen, liegen im Allgemeinen flach, daher sind die angegebenen Mächtigkeiten scheinbar wahre Mächtigkeiten. Es wurden keine Korrekturen für radiometrische Ungleichgewichte vorgenommen.

Abbildung 2. Cyclone Rim Ziel 2024 Bohrung

Abbildung 3. Mineralisierte Bohrlöcher im Cyclone Rim-Zielgebiet entlang eines ½ Meile langen Ost-West-Trends, der weiterhin offen bleibt

Explorationsbohrungen im Zielgebiet Osborne Draw

Im Jahr 2024 wurden im Zielgebiet Osborne Draw fünf Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.200 Fuß und einer durchschnittlichen Bohrlochtiefe von ~840 Fuß niedergebracht (Abbildung 4). Vier der fünf gebohrten Löcher stießen auf eine anomale Uranmineralisierung, drei davon auf mehrere mineralisierte Abschnitte mit 0,01 % eU 038 oder mehr in Tiefen zwischen 45 und 1.000 Fuß. Die Bohrergebnisse von 2024 (Tabelle 2) bestätigen das Vorhandensein einer Uranmineralisierung und liefern wichtige unterirdische geologische Informationen, die zuvor nicht verfügbar waren. Die Daten der 2024 durchgeführten Bohrungen bei Osborne Draw sollen als Grundlage für die Planung weiterer Explorationsbohrungen dienen, die für 2025 geplant sind.

Tabelle 2. Signifikante Abschnitte der Bohrungen 2024 auf dem Zielgebiet Osborne Draw*

Bohrung ID Intercept Von (Fuß unter dem Loch) An (Fuß unter dem Loch) Intercept-Länge (ft) Klasse (eU308) G-T OD24-001 Überschneidungen 885.5 898.5 13.0 0.017% 0.22 einschließlich 0.5 0.020% 0.01 einschließlich 2.0 0.025% 0.05 und 939.5 951.5 12.0 0.019% 0.23 einschließlich 1.0 0.021% 0.02 einschließlich 1.0 0.021% 0.02 einschließlich 2.0 0.032% 0.06 einschließlich 1.5 0.034% 0.05 und 961.0 985.5 24.5 0.021% 0.51 einschließlich 2.5 0.024% 0.06 einschließlich 6.0 0.027% 0.16 einschließlich 3.5 0.028% 0.09 einschließlich 1.5 0.032% 0.04 einschließlich 1.0 0.032% 0.03 OD24-002 Überschneidungen 861.5 876.0 14.5 0.018% 0.26 einschließlich 1.0 0.022% 0.02 einschließlich 3.0 0.024% 0.07 einschließlich 0.5 0.031% 0.02 OD24-032 Überschneidungen 952.5 966.0 13.5 0.019% 0.26 einschließlich 4.0 0.027% 0.11 einschließlich 0.5 0.020% 0.01 einschließlich 0.5 0.030% 0.12 und 967.0 979.5 12.5 0.019% 0.24 einschließlich 2.0 0.024% 0.05 einschließlich 2.5 0.025% 0.06 und 981.5 1000.0 18.5 0.016% 0.29 einschließlich 0.5 0.021% 0.01 einschließlich 1.0 0.022% 0.02 OD24-034 Überschneidungen 915.5 937.0 21.5 0.018% 0.39 einschließlich 4.0 0.024% 0.09 einschließlich 1.5 0.023% 0.03 einschließlich 1.0 0.022% 0.02 einschließlich 0.5 0.021% 0.01 einschließlich 0.5 0.020% 0.01 und 939.0 951.5 12.5 0.019% 0.24 einschließlich 3.5 0.026% 0.09 einschließlich 1.5 0.022% 0.03 einschließlich 0.5 0.030% 0.02 und 955.5 982.0 26.5 0.018% 0.48 Einschließlich 3.5 0.027% 0.09 einschließlich 1.5 0.024% 0.04 einschließlich 2.0 0.021% 0.04 einschließlich 1.5 0.022% 0.03 einschließlich 1.5 0.032% 0.48

* Bohrloch OD24-37 enthielt eine Mineralisierung unterhalb von 0,2 GT und/oder 0,02% Cut-off.

Anmerkungen: Die hier berichteten Bohrlöcher stießen auf eine Uranmineralisierung mit einer Mächtigkeit von mehr als 2 Fuß bei einem Cutoff-Gehalt von 0,02 % eU308 oder darüber. Die Mächtigkeit des Gehalts oder GT ist definiert als das Produkt aus dem Mineralgehalt multipliziert mit der Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts. Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenprotokollen berechnet, die von Hawkins CBM Logging aus Cody, Wyoming, einem hochqualifizierten und unabhängigen geophysikalischen Bohrlochunternehmen, gemessen wurden. Die geophysikalische Sonde von Hawkins CBM Logging wurde zuletzt im August 2024 in den Logging-Testgruben des US-Energieministeriums in Casper (Wyoming) kalibriert. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlenprotokollen berechnet, und die angegebenen Gehalte sind "äquivalente" ("e") Gehalte von U O38 . Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet und die geologischen Einheiten, die die Uranmineralisierung beherbergen, liegen im Allgemeinen flach, daher sind die angegebenen Mächtigkeiten scheinbar wahre Mächtigkeiten. Es wurden keine Korrekturen für radiometrische Ungleichgewichte vorgenommen.

Abbildung 4. Osborne Draw Zielgebiet Bohrungen

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von PUR, der eine qualifizierte Person" (gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen zum Projekt Cyclone des Unternehmens, einschließlich der Überprüfung von Daten im Zusammenhang mit bestimmten wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Cyclone Rim Uranium Project, Great Divide Basin, Wyoming, USA" vom 30. Juni 2023, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte früherer Produktionen und aktueller sowie historischer Uranmineralressourcen zurückblicken und verfügt über laufende Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios. Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren profitiert PUR von starken Partnerschaften und einem Expertenteam mit umfassender Uranerfahrung in den USA.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, Geschäftsführer

mailto:info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

Twitter: @PremierAUranium

http://www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf geplante Explorationsaktivitäten, deren voraussichtliche Ergebnisse und den voraussichtlichen Zeitplan für die Berichterstattung über diese Ergebnisse, künftige Explorationsaussichten, das Potenzial für die Identifizierung von Mineralressourcen im Projekt, Erwartungen hinsichtlich des Wiederauflebens der Kernenergie in den USA sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR und die Branche und Märkte, in denen es tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, dass die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, darunter u.a.: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder das Versäumnis, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen bei den Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit vom Management und anderem Personal in Schlüsselpositionen; potenzieller Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen; Verfügbarkeit von Drittanbietern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresbericht von PUR für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und in den anderen Dokumenten von PUR, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

