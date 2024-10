Die kanadischen Arbeitsmarktzahlen der vergangenen Woche fielen recht gut aus. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 47.000, fast doppelt so viel wie erwartet, und die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 6,5%. Am selben Tag veröffentlichte die Bank of Canada ihren Konjunkturausblick, der eine weitere Abschwächung der Inflationserwartungen, aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...