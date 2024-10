Berlin (ots) -In einem Krieg retten die Menschen das, was ihnen wirklich wichtig ist: Das eigene Leben, ihre Familie, Hab und Gut. Die Podcast-Serie "Die Kunstretter" erzählt die Geschichten von Frauen und Männern, die für die Kunstschätze der Ukraine sehr viel riskieren - weil es dabei auch um die kulturelle Identität geht.In der sechsteiligen Podcast-Serie beschreibt die Deutschlandfunk-Kultur-Journalistin Elena Gorgis ihre Recherche. Im Frühjahr 2022 hört sie davon, dass bei Angriffen der russischen Armee das Museum in der Kleinstadt Iwankiw zerstört worden ist. Die Gemälde einer der berühmtesten Künstlerinnen der Ukraine sollen verbrannt sein. Später kommt heraus: Ein Museumswärter und seine Frau haben14 Bilder aus den Flammen gerettet. Sie sind nicht die einzigen.Menschen wachsen in entscheidenden Momenten über sich hinaus, um Kulturgüter zu retten. Kunstkennerinnen und - kenner, Museumsangestellte zeigen einen enormen Einsatz. In Odessa schickt der Museums-Direktor Ihor Poronyk sofort nach dem russischen Überfall die wertvollsten Stücke seiner Sammlung in den Westen des Landes, nach Lwiw. Aber dort stapeln sich schon tausende Kunstwerke in überfüllten Kellern. Der Podcast begleitet die Weiterreise der Bilder bis in die Berliner Gemäldegalerie.In Cherson bleiben nach dem Rückzug der russischen Armee im Regional Art Museum leere Depots zurück. Die Suche nach tausenden Kunstwerken beginnt. Es ist einer der größten Kunstraube nach dem zweiten Weltkrieg.Zerstört Russland die Kunst in der Ukraine absichtlich und warum ist Kunst für die Menschen so wichtig, dass sie hohe Risiken eingehen? Diese zwei Fragen bestimmen die Recherche. Die Journalisten besuchen leere Museen in der Ukraine, steigen in geheime Kellerräume voller Kunst und erfahren von den Menschen, was ihnen Kulturschätze und Denkmäler bedeuten: Sie sind mehr als Kunstwerke. Sie sind Ausdruck der ukrainischen Identität.Die sechsteilige Podcast-Serie "Die Kunstretter" ist ab 22. Oktober im Podcast "Dlf Doku Serien" abrufbar. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Kultur sendet ab 27. Oktober jeden Sonntag um 12.30 Uhr eine Folge von "Die Kunstretter" in der Sendung "Die Reportage".Pressekontakt:Xenia SircarDeutschlandradioxenia.sircar@deutschlandradio.de030/8503-6164www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/5887363