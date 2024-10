Der jüngste VPI-Inflationsbericht (veröffentlicht am 10. Oktober) zeigt, dass die VPI-Inflation in den USA etwas höher war als erwartet, so Alvin Liew, Ökonom bei der UOB Group. Gesamt- und Kerninflation im September über den Erwartungen "Die VPI-Inflation in den USA lag im September mit einem Anstieg von 0,2% m/m, 2,4% y/y leicht über den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...