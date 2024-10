Der New York Empire State Index (Oktober) für die Produktion im US-Bundesstaat New York ist mit -11,9 Punkten schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war +3,4; Vormonat September war +11,5 - das war seit knapp einem Jahr der erste positive Wert). Zu den aktuellen Daten schreibt die New York Fed, die die Daten selbst erhebt: "Die ...

