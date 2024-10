München (ots) -Groß die Aufregung: Müssen wegen vertraulicher Erstattungspreise für Arzneimittelinnovationen die Versicherten der Gesetzlichen Krankenkassen bald höhere Beiträge bezahlen? Kurz ist die Antwort: Sie lautet nein. Ein Kommentar von Florian Martius: https://pharma-fakten.de/kommentare/geheimpreise-weniger-aufregung-konnte-helfen/.Weitere Kommentare, Interviews, News und Grafiken auf Pharma-Fakten.de rund um das Thema Gesundheitspolitik: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/gesundheitspolitik/.Nischenthema GesundheitWährend das Land in den Wahlkampf schlittert und sich die Parteien für die Wahl im Herbst 2025 positionieren, bleibt ein Thema weiter in der politischen Nische: Die Gesundheit. Das ist aus medizinischen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gründen eine Katastrophe. Ein Kommentar von Florian Martius.https://pharma-fakten.de/kommentare/nischenthema-gesundheit/Die GKV als "Notgroschen fürs Regierungsportemonnaie"?Offenbar ist so ein Topf voller Geld verlockend: Rund 280 Milliarden Euro kommen im Jahr durch die Beiträge der Krankenversicherten zusammen, weitere 20 Milliarden Euro durch Zusatzbeiträge. Reichen tut das nicht - milliardenschwere Finanzlöcher sind so sicher wie das Amen in der Kirche. Die gesetzlichen Krankenkassen sind sauer, weil die Politik sie zunehmend mit gesamtgesellschaftlichen Aufgaben betraut, die eigentlich aus Steuern bezahlt werden müssten.https://pharma-fakten.de/news/die-gkv-als-notgroschen-furs-regierungsportemonnaie/Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 16 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/5887410