Aurania Resources gab den aktuellen Stand der Aktivitäten des Unternehmens bekannt. Osisko Development meldete erfolgreich die erste Tranche seiner am 4. September 2024 angekündigten Privatplatzierung und U.S. GoldMining gab erste Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Diamantkernbohrungen bekannt, die im Rahmen des Ende Juni 2024 begonnenen Bohrprogramms auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska niedergebracht wurden.