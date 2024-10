EQS-Media / 15.10.2024 / 15:23 CET/CEST

Emaar bietet ein exklusives Silvestererlebnis im Burj Park an, mit Blick auf das Feuerwerk am Burj Khalifa und die synchronisierte Dubai Fountain Show, Live-Unterhaltung und ausgewählten Essens- und Getränkeständen.

Während für den Burj Park Eintrittsgelder erhoben werden, sind die anderen Aussichtspunkte in Downtown Dubai kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich.

Tickets für den Burj Park sind ab 580 AED für Erwachsene und 370 AED für Kinder über 5 Jahren ab dem 24. Oktober 2024 unter mydubainewyear.emaar.com erhältlich. Dubai- Nach dem Erfolg der exklusiven Silvesterveranstaltung im letzten Jahr ist Emaar stolz darauf, erneut eine erstklassige Feier im Burj Park anbieten zu können, bei der die Teilnehmer das weltberühmte Feuerwerk am Burj Khalifa und die synchronisierte Dubai Fountain Show aus der ersten Reihe erleben können. Die diesjährige Veranstaltung verspricht ein noch raffinierteres und unvergessliches Erlebnis, mit Live-Unterhaltung, Kinder-Workshops, einer ausgewählten Auswahl an Speisen und Getränken und einer einladenden Atmosphäre für Familien und Freunde, um die Ankunft des Jahres 2025 zu feiern. Der Burj Park wird wieder der ideale Ort für Gäste sein, die die kultige Licht-, Musik- und Feuerwerksshow des Burj Khalifa in einem exklusiven Rahmen mit Eintrittskarte genießen möchten. Die Gäste können sich einen begehrten Direktblick sichern, der ihnen ein Erlebnis abseits der üblichen Silvestermassen garantiert. Während der Burj Park dieses Erlebnis mit Eintrittskarte anbietet, sind die übrigen öffentlichen Bereiche in Downtown Dubai kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich, so dass jeder das Spektakel genießen kann. Ab 15:30 Uhr am 31. Dezember 2024 können die Gäste den ganzen Tag über ein buntes Programm an Live-Unterhaltung genießen, darunter DJ-Auftritte, Live-Bands und Aktivitäten für Kinder. Mehr als 10 Essens- und Getränkestände bieten eine große Auswahl an Speisen und Getränken und sorgen für ein wahrhaft festliches Erlebnis. Der Eintrittspreis beträgt 580 AED für Erwachsene und 370 AED für Kinder ab fünf Jahren (inklusive Mehrwertsteuer). Jede Eintrittskarte enthält einen Gutschein für Speisen und Getränke (60 AED für Erwachsene und 30 AED für Kinder), der das Erlebnis noch perfekter macht. Die Sitzplätze werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben, wobei eine Kombination aus Picknicktischen, Trommeltischen und Sitzsäcken für den Komfort aller Besucher sorgt. Emaar hat das Erlebnis für die Gäste durch eine verbesserte Navigation und ausgewiesene Abholstellen für Ausweise optimiert. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Badges vom 26. bis 30. Dezember abzuholen, um einen reibungslosen Zugang zum Burj Park zu gewährleisten. Farbcodierte Navigationsflaggen werden den Gästen helfen, ihren Weg zum Veranstaltungsort zu finden. Der Kartenverkauf beginnt am 24. Oktober 2024 und kann über die offizielle Website https://mydubainewyear.emaar.com gebucht werden. Für weitere Informationen: Emaar Marketing Department; Email: PR@emaar.ae

