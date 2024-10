Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -groundcover, eine Cloud-native Lösung, die Beobachtbarkeit mithilfe der eBPF-Technologie revolutioniert, bringt seine Observability-Plattform auf den Google Cloud Marketplace. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Unternehmen, die Google Kubernetes Engine (GKE) einsetzen, mühelos groundcover als verwalteten Service zu installieren und so die Beobachtbarkeit ihrer Cloud-nativen Anwendungen zu optimieren.Die Integration von groundcover in GKE vereinfacht den Bereitstellungsprozess und gewährleistet die Sicherheit und Performance der Cluster. Gleichzeitig wird der Aufwand für die Installation, Konfiguration und die kontinuierlichen Updates minimiert. Diese Markteinführung stellt eine bedeutende Erweiterung der Unterstützung von groundcover für Cloud-Umgebungen dar und unterstreicht das Ziel von groundcover, die Beobachtbarkeit zu transformieren. Der proprietäre eBPF-Sensor von groundcover und die kosteneffiziente inCloud-Architektur sorgen dafür, dass die Daten die Cloud des Anwenders nie verlassen. Dadurch können Unternehmen die Art und Weise, wie sie ihre Cloud-nativen Umgebungen überwachen, völlig neu definieren und ohne Codeänderungen und mit umfassender Abdeckung den Kosten- und Ressourcenaufwand spürbar reduzieren.Die Präsenz von groundcover im Google Cloud Marketplace verschafft GKE-Benutzern einen einfachen Zugang zu den wegweisenden Observability-Tools. Dieser digitale Katalog von Softwarelösungen ermöglicht es Millionen von Google Cloud-Nutzern, groundcover schnell zu finden, zu bewerten und zu implementieren, und bekräftigt die Zuverlässigkeit der Plattform und ihren Anspruch, die beste Lösung für die Überwachung der Anwendungsperformance bereitzustellen.Mit der Skalierung von Anwendungsarchitekturen und der Vervielfachung von Abhängigkeiten werden detaillierte Erkenntnisse als Basis für eine effektive Fehlerbehebung unverzichtbar. Kubernetes-Benutzer sind oft mit der hohen Komplexität der Instrumentierung von Anwendungen, der Erfassung von Metriken und der Erstellung von verwertbaren Protokollen in dezentralen Microservice-Umgebungen überfordert. Mit der steigenden Nachfrage nach verbesserter Kubernetes-Beobachtbarkeit hat sich eBPF als bahnbrechende Technologie etabliert, die die Anwendungsüberwachung in GKE-Clustern neu definiert. Der Sensor von groundcover auf Kernel-Ebene ermöglicht eine beispiellose Performance und bietet eine umfassende Überwachung der Anwendungsleistung, ohne Eingriff in den bestehenden Anwendungscode.Durch den Einsatz von eBPF stellt groundcover eine umfassende Beobachtungsplattform bereit, die einen sofortigen Mehrwert liefert, ohne Kompromisse bei Skalierung, Granularität oder Kosten einzugehen. Die innovative Architektur sammelt Beobachtungsdaten direkt auf der Kernel-Ebene und ermöglicht Benutzern, mit eBPF sofort Logs, Metriken und Traces zu sammeln und sie in der Cloud auf ihrer Infrastruktur zu speichern. Alle diese Funktionen werden von groundcover verwaltet. Diese rationalisierte Methodik verbessert nicht nur die Abdeckung und Tiefe der Beobachtbarkeit, sondern minimiert auch die Auswirkungen auf die Performance von kritischem Anwendungscode.Das Ergebnis ist ein kosteneffizienter Observability-Ansatz, der eine granulare Transparenz in Google Kubernetes Engine Clustern bietet."eBPF ist von zentraler Bedeutung für GKE-Anwender, die detailliertere Erkenntnisse zu ihren Anwendungen und ihre Infrastruktur benötigen", erklärt Shahar Azulay, CEO und Mitbegründer von groundcover. "groundcover beseitigt den Konflikt zwischen maximaler Sichtbarkeit und minimalen Kosten - Teams können eine umfassende Beobachtbarkeit erreichen, ohne ihr Budget zu sprengen. Mit Google Cloud als Partner verfolgen wir das Ziel, unseren Nutzern maximale Beobachtungsmöglichkeiten zu einem Bruchteil der herkömmlichen Kosten zu bieten."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/groundcover-auf-gcp-marketplace-erhaltlich-neue-moglichkeiten-fur-verbesserte-cloud-performance-und-innovation-302276304.htmlPressekontakt:Mira Marcus | PR,Bodendecker | mira@groundcover.com,+972542093309Original-Content von: groundcover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169697/5887482