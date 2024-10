Bremen (ots) -Der PV-Markt boomt, die Nachfrage ist riesig, doch für jeden zugänglich sind PV-Anlagen nicht - so bleiben vor allem Kunden mit Spezialdächern aufgrund der besonderen Anforderungen oft auf der Strecke. Diese Erfahrung musste auch Achim Kruppa machen, dessen Dach aufgrund vermörtelter Ziegel eine Herausforderung war. Dank des Angebots der SunSpace Solar GmbH ist er heute glücklicher Besitzer einer eigenen PV-Anlage. Mit welchen Herausforderungen Spezialdächer aufwarten, warum viele PV-Anbieter betroffene Kunden ablehnen und wie die Zusammenarbeit mit Achim Kruppa ablief, verraten die PV-Experten in diesem Artikel.Ein nachhaltiger Lebensstil, die Unabhängigkeit vom Strommarkt und vor allem langfristige und große Ersparnisse bei den Energiekosten - die Gründe für eine eigene PV-Anlage liegen auf der Hand. In Kombination mit Finanzierungsangeboten ohne Eigenkapitalbedarf kann mit der Solaranlage darüber hinaus bereits ab dem ersten Tag gespart werden. Das macht sie für Eigenheimbesitzer zu einem attraktiven Angebot, das sich niemand entgehen lassen will. Für eine Gruppe potenzieller Kunden wartet die Umsetzung ihres PV-Projekts jedoch mit Hürden auf: nämlich jene, deren Häuser mit sogenannten Spezialdächern ausgestattet sind. Dabei fällt jedes Dach, das keinem standardisierten Dachaufbau entspricht, in die Kategorie Spezialdach, die besondere Herausforderungen mitbringt und daher von vielen Solarteuren kategorisch abgelehnt wird. "Aufgrund der vielen Vorteile ist die Nachfrage nach PV-Anlagen vor allem im Privatkundenbereich aktuell riesig", verrät Thomas Enge von der SunSpace Solar GmbH. "Wer jedoch über ein Dach mit speziellen Anforderungen verfügt, sucht in vielen Fällen vergeblich nach einem Anbieter.""Als eines der wenigen Solarteurunternehmen in Deutschland haben wir uns auf PV-Anlagen für Spezialdächer spezialisiert, weil wir die nachhaltige Energieerzeugung und die großen Einsparpotenziale jedem zugänglich machen wollen", fährt sein Geschäftspartner Silvan Bösche fort. Mit der SunSpace Solar GmbH bieten die Photovoltaik-Experten individuelle Lösungen für Solaranlagen für Privat- und Gewerbekunden an und setzen dabei auf schnelle Inbetriebnahmen sowie einen umfassenden Service. So profitieren die Kunden von der SunSpace Solar GmbH nicht nur von jahrelanger Branchenerfahrung und professioneller Beratung, Planung und Umsetzung aus einer Hand, sondern auch von deutschlandweit tätigen Montageteams mit spezieller Expertise. Die Vielzahl der Kunden, die mit der SunSpace Solar GmbH beeindruckende Erfahrungen gemacht haben, spiegelt sich in einer hohen Weiterempfehlungsrate wider.PV-Anlagen für Spezialdächer vom ExpertenWer ein Eigenheim mit vermörtelten Ziegeln, Pappdocken, einem Thermodach oder Biberschwanzziegeln besitzt, verfügt über ein sogenanntes Spezialdach, das die Installation einer PV-Anlage durch fest miteinander verbundene Dachziegel, zusätzliche Dachbeschichtungen oder spezielle Verlegemuster zu einer großen Herausforderung macht. "Weil die Arbeiten an einem Spezialdach weitaus aufwendiger und zeitintensiver sind und darüber hinaus eine spezielle Fachkenntnis erfordern, lehnen viele Dienstleister die Anfragen betroffener Kunden ab", erklärt Thomas Enge. "Denn in der Zeit, die es braucht, um eine solche Anlage zu installieren, könnten ebenso zwei oder drei standardisierte Anlagen gebaut werden, was für die Anbieter einfacher und lukrativer ist." So bleiben viele potenzielle Kunden mit ihrem Wunsch nach einer eigenen PV-Anlage auf der Strecke.Die SunSpace Solar GmbH verfügt nicht nur über alle erforderlichen Kompetenzen, sondern hat sich sogar auf PV-Projekte für Spezialdächer spezialisiert. "Unser Unternehmen haben wir gegründet, weil kein anderer Dienstleister so gut war, dass wir dort arbeiten wollten", erzählt Silvan Bösche. "Mit Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, verbindlichen Terminzusagen und der Arbeit mit Spezialdächern wollen wir das Dienstleistungsniveau in unserer Branche steigern." Dabei verfolgen die PV-Experten auch das Ziel, an der Spitze der technischen Entwicklung zu stehen und arbeiten beispielsweise schon mit Solarziegeln.Kunden machen großartige Erfahrungen mit der SunSpace Solar GmbHDass das Team der SunSpace Solar GmbH ganze Arbeit leistet, wird durch zahlreiche positive Erfahrungsberichte zufriedener Kunden bestätigt. Einer von ihnen ist Achim Kruppa: Als Eigenheimbesitzer mit einem Spezialdach konnte er hervorragende Erfahrungen mit der SunSpace Solar GmbH machen: Aufgrund der mit Beton fest miteinander verbundenen Dachziegel seines Hauses hat er lange überlegt, ob die Investition in eine PV-Anlage für ihn sinnvoll ist. Nach einer umfassenden Beratung durch die SunSpace Solar GmbH entschied er sich schließlich für eine Zusammenarbeit und konnte sich nur sechs Wochen später bereits über die Montage seiner Solaranlage freuen. "Nach Abschluss unserer Arbeiten haben wir das Dach wieder professionell vermörtelt, um wieder eine stabile und dichte Dachkonstruktion herzustellen", erzählt Thomas Enge. Besonders gut hat Achim Kruppa gefallen, dass er während der Zusammenarbeit über jeden Schritt informiert wurde und offene Fragen jederzeit telefonisch klären konnte. Als glücklicher Kunde empfiehlt er die SunSpace Solar GmbH uneingeschränkt weiter.Ein weiterer zufriedener Kunde ist Tilo Heise: "Wir waren zunächst sehr skeptisch, ob eine Photovoltaikanlage bei uns überhaupt machbar ist, vor allem wegen der vermörtelten Hohlpfannen auf unserem Dach. Andere Fachfirmen hatten uns deshalb bereits abgelehnt", berichtet er. Doch dank der kompetenten Beratung und dem flexiblen Finanzierungsmodell hat er sich schließlich für die Zusammenarbeit mit SunSpace Solar entschieden - und hat damit die für ihn beste Entscheidung getroffen. Besonders hebt er dabei die reibungslose Montage hervor, bei der selbst sein sehr spezielles Dach kein Problem darstellte. Die Zusammenarbeit mit der SunSpace Solar GmbH empfiehlt er daher auf ganzer Linie weiter.Neben einer hochwertigen Dienstleistung und qualitativen Produkten bietet die SunSpace Solar GmbH ihren Kunden auch attraktive Finanzierungsoptionen für die PV-Anlagen. In Kooperation mit einem Finanzdienstleister ermöglicht das Unternehmen geförderte Ratenfinanzierungen, die weder eine Anzahlung noch Gehaltsnachweise oder einen Grundbucheintrag erfordern - zusätzlich profitiert der Kunde in diesem Fall von erweiterten Garantien über die gesamte Laufzeit. "Neun von zehn Kunden nutzen diese Möglichkeit inzwischen", verrät Silvan Bösche. "Weil die Raten niedriger sind als die vorherigen Stromkosten, sparen unsere Kunden durch ihre Solaranlage ab dem ersten Tag Geld." Dabei ist es das Ziel der PV-Experten, mit nachhaltiger Energieerzeugung echte Kostenersparnisse für ihre Kunden zu erzielen und als Unternehmen langfristig zu wachsen.Ihr Eigenheim verfügt über ein Spezialdach, aber Sie wünschen sich eine PV-Anlage, um hohe Stromkosten sparen zu können? Dann melden Sie sich jetzt bei der SunSpace Solar GmbH (https://sunspace-solar.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:SunSpace Solar GmbHSilvan Bösche, Marcel Harms und Isa CalisE-Mail: info@sunspace-solar.deWebseite: https://sunspace-solar.de/Original-Content von: SunSpace Solar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173492/5887519