Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute bekannt, dass Will Thompson am 4.November 2024 als Geschäftsführer für Gesundheitsdienstleistungen in das Unternehmen eintritt. Er wird in London tätig sein und Lazards Finanzberatungspraxis für Europa unter der Leitung von Cyrus Kapadia und Jean-Louis Girodolle sowie der globalen Gesundheitsgruppe unter der Leitung von David Gluckman beitreten. Mit seinem Schwerpunkt auf Gesundheitsdienstleistungen stärkt die Ernennung von Will Thompson die führende Position von Lazards globalem Franchise weiter.

Die Ernennung von Will Thompson markiert eine Rückkehr zu Lazard; er war bereits früher in seiner Karriere von 1998 bis 2004 im Unternehmen tätig. Er kommt von Barclays zu Lazard, wo er fast zehn Jahre als Geschäftsführer und Leiter des Europäischen Gesundheitswesens tätig war. Zuvor war er Geschäftsführer in den Healthcare-Praxen von UBS, Close Brothers und Morgan Stanley.

Die Ernennung von Thompson folgt auf die von Michele Colocci, der im Juni als stellvertretender Vorsitzender, Investment Banking und Geschäftsführer für das Gesundheitswesen zu Lazard kam. Diese beiden Neueinstellungen auf Führungsebene spiegeln das breitere Engagement von Lazard wider, in seine erstklassigen Produkt- und Sektorenteams zu investieren. Das herausragende Gesundheitsgeschäft von Lazard wird durch ein globales Netzwerk von sektororientierten Bankern unterstützt, die in 22 Ländern tätig sind. Das Franchise-Unternehmen hat in den letzten Jahren eine Phase bedeutenden Wachstums durchlaufen, wobei das Team seit 2020 bei Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 245 Milliarden US-Dollar beratend tätig war.

Lazard wurde 1848 gegründet und ist eines der weltweit führenden Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Lazard bietet Beratung zu Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkten und Kapitallösungen, Umstrukturierung und Verbindlichkeitenmanagement, Geopolitik und anderen strategischen Angelegenheiten sowie Vermögensverwaltung und Investitionslösungen für Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Family Offices und vermögende Privatpersonen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lazard.com.

