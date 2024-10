Wirtschafts- und Unternehmenstermine im Überblick:Am Mittwoch, den 16. Oktober, stehen die Quartalszahlen von ASML und Just Eat Takeaway im Fokus. Zudem werden bedeutende Konjunkturdaten veröffentlicht, wie der deutsche Einzelhandelsumsatz und die britischen Verbraucherpreise. In den USA gibt Morgan Stanley seinen Quartalsbericht bekannt, und die Internationale Energie-Agentur veröffentlicht ihren Weltenergiebericht. In Deutschland beginnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...