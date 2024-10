Hallo zum "eMobility Update"! Diese Woche trifft sich die Autobranche auf dem traditionsreichen Autosalon in Paris. Und der ist natürlich ein Heimspiel für Renault! Und entsprechend hat der französische Hersteller reichlich Neuigkeiten im Gepäck. So feierte etwa der Renault 4 seine Weltpremiere und den neuen Twingo gab es in Form einer Studie zu sehen. Und dann wäre da noch der Nachfolger des Twizy... Böse Zungen behaupten ja: Wenn Autobauern nichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...