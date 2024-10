Worms (ots) -Künstliche Intelligenz hält immer stärker Einzug in unseren Alltag und das Berufsleben - und damit auch in kreative Bereiche wie die Arbeit von Sprechern und Sängern. Dies wirft jedoch die Frage auf: Führt diese Entwicklung zwangsläufig dazu, dass die Bedeutung entsprechender Künstler schwindet?Künstliche Intelligenz steht derzeit im Zentrum vieler Diskussionen und macht dabei insbesondere durch Anwendungen wie ChatGPT oder Voice-AIs auf sich aufmerksam. Mit den neuen Möglichkeiten gehen jedoch auch Sorgen einher - besonders in der Sprecherbranche. Demnach besteht die Befürchtung, dass KI-Technologien, die in der Lage sind, menschliche Stimmen bereits nach wenigen Samples täuschend echt zu imitieren, traditionelle Berufe gefährden könnten. "Obwohl Sprach-KIs wie voice.ai menschliche Stimmen äußerst überzeugend nachbilden können, stellen sie keine ernsthafte Bedrohung für professionelle Künstler und Synchronsprecher dar", verrät Patrick Khatrao, Geschäftsführer der Golden Voice Academy."Maschinell erzeugte Tonspuren sind längst keine Neuheit mehr: Unternehmen wie Google setzen bereits seit Jahren Technologien ein, um Texte vorzulesen. Doch auch die modernsten Sprach-KIs bleiben in einem Punkt zurück - ihnen fehlt es an Emotion und Menschlichkeit, die für den Beruf des Sprechers unverzichtbar sind", betont der Profi-Sprecher. Patrick Khatrao bietet mit seiner Golden Voice Academy umfassende Sprecherausbildungen an, die seinen Kunden helfen, in der Branche Fuß zu fassen und erfolgreich zu bleiben. Als erfahrener Sprecher unterstützt er sowohl Newcomer als auch etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler - und kennt daher die Gründe, warum dieser Beruf auch in Zukunft gefragt sein wird. Wie gefährlich künstliche Intelligenz dabei wirklich ist, verrät er hier.Menschliche Stimme vs. KI: Warum professionelle Sprecher unersetzlich bleibenZwar sind Maschinen längst nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken, doch die Wertschätzung für handwerkliche Arbeit bleibt unverändert hoch. "Das zeigt sich an einem einfachen Beispiel", erklärt Patrick Khatrao. "Stellt man eine maschinell hergestellte Tiefkühlpizza einer frisch zubereiteten Pizza vom Pizzabäcker gegenüber, wird die Wahl klar auf Letztere fallen. Der Grund dafür liegt in der Wertschätzung menschlicher Arbeit: Käufer bevorzugen Produkte, in die Menschen ihre Leidenschaft und Hingabe einfließen lassen - etwas, das Maschinen nicht leisten können."Diese Vorliebe für das Handgemachte spiegelt sich auch in der Kunst wider, besonders in Bezug auf die menschliche Stimme. Obwohl sprachliche KI-Systeme immer fortschrittlicher und "menschlicher" klingen, bleiben sie letztlich Imitationen - und dieser Unterschied ist hörbar. "Eine künstliche Stimme wird niemals dieselbe Energie in eine Aufnahme legen können wie ein Mensch", betont Patrick Khatrao. "Auch wenn eine Stimme technisch moduliert wird, um in Tonhöhe oder Tiefe variiert zu werden, kann die Natürlichkeit des menschlichen Atems durch KI nicht authentisch nachgebildet werden."Fazit: Ist KI eine Gefahr für professionelle Sprecher?"All diese Gründe machen es äußerst unwahrscheinlich, dass Sprach-KI professionelle Sprecher oder Sänger in absehbarer Zeit verdrängen wird", fasst Patrick Khatrao zusammen. Selbst in Produktionen, bei denen Stimmen stark verändert werden oder künstliche Intelligenz eine wesentliche Rolle spielt, sind es letztlich Menschen, welche die ursprünglichen Aufnahmen erstellen und den finalen Feinschliff vornehmen. Ähnliches gilt für die Schauspielbranche: Auch wenn theoretisch alles mithilfe von Computer Generated Imagery (CGI) realisierbar wäre, bleiben Schauspieler unverzichtbar - ihre Fähigkeit, Mimik, Gestik und Stimme zu vereinen, schafft ein unvergleichlich authentisches Erlebnis.Selbst wenn KI in solchen Prozessen eingesetzt wird, sind es immer Menschen, die die Fäden ziehen: Sie steuern die Technologie, geben Anweisungen oder liefern mit ihren einzigartigen Stimmen die entscheidende menschliche Note. Es wird jedoch zunehmend wichtiger, dass Sprecher ihren Mehrwert gegenüber der KI klar herausarbeiten. Wer lernt, seine Stimme gezielt und wirkungsvoll einzusetzen sowie sich erfolgreich zu vermarkten, hat auch in Zukunft nichts von der wachsenden Präsenz der Sprach-KI zu befürchten.Sie wollen als professioneller Hörbuch- oder Synchronsprecher Karriere machen? Dann melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao (https://www.goldenvoiceacademy.de) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159011/5887555