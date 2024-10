Chinas Rohölimporte sind im September auf 11,1 Millionen Barrel pro Tag gesunken, wie aus Zolldaten hervorgeht, so Carsten Fritsch, Devisenanalyst bei der Commerzbank. Die Daten zur Rohölverarbeitung im September deuten auf eine gedämpfte Ölnachfrage in China hin "Es war der fünfte Monat in Folge, in dem die Importe unter dem Vorjahresniveau lagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...