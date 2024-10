BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU organisiert an diesem Mittwoch zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Gipfeltreffen mit sechs einflussreichen Golfstaaten. Zu den Gesprächen in Brüssel wird unter anderem der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, als amtierender Vorsitzender des Golf-Kooperationsrates (GCC) erwartet. Weitere Mitgliedstaaten des GCC sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Saudi-Arabien, der Oman und Kuwait.

Thema bei dem Gipfel sollen neben einer verstärkten Zusammenarbeit der Nahost-Konflikt und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Die vorab geführten Verhandlungen über eine gemeinsame Abschlusserklärung gestalteten sich zuletzt allerdings schwierig. So wollten die Golfstaaten nach Angaben von EU-Diplomaten beispielsweise nicht akzeptieren, dass in dem Text nur zu einem Verzicht auf eine Unterstützung Russlands aufgefordert werden soll. Aus ihrer Sicht sollten stattdessen Waffenlieferungen an alle Konfliktparteien gestoppt werden.

Von den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hat etwa der französische Präsident Emmanuel Macron seine Teilnahme an dem von Ratspräsident Charles Michel organisierten Spitzentreffen zugesagt. Er soll dabei auch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten. Der SPD-Politiker wird dann allerdings am Donnerstag am Oktober-Gipfel der EU-Staaten in Brüssel teilnehmen./aha/DP/jha