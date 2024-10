Mainz (ots) -In diesem Jahr feiert die erfolgreiche Eiskunstlauf-Show "Holiday On Ice" im Berliner Tempodrom 80. Geburtstag, und Wladimir Kaminer ist für 3sat live dabei: vom Aufbau bis zu den Proben und der großen Premiere. In seiner Sendung "Kaminer Inside: Holiday on Ice" begleitet der Schriftsteller am Samstag, 19. Oktober, 20.15 Uhr in 3sat, dabei sowohl die Stars auf der Eisbühne als auch Menschen hinter den Kulissen. Er trifft Gaststar Vanessa Mai und schnallt sich gemeinsam mit der ehemaligen Eiskunstlauf-Weltmeisterin Denise Biellmann selbst die Schlittschuhe an. Mit dem Produzenten und Geschäftsführer Peter O'Keeffe spricht Kaminer über die Geschichte und Zukunft von "Holiday On Ice" und darüber, wie jede neue Show noch spektakulärer, größer, besser werden kann.Die Mischung aus klassischem Eiskunstlauf, Artistik, bunten Showelementen, Licht und Musik ist ein Publikumsmagnet: Mehr als 330 Millionen Menschen haben "Holiday On Ice" bereits besucht. 20 Städte stehen im Tourplan der Jubiläumsshow "NO LIMITS". Dabei bedeutet jede Station einen Neuanfang und viel Arbeit für die 50-köpfige Crew. Das Eis ist nicht überall gleich, die Fläche variiert, und die Künstlerinnen und Künstler müssen sich auf immer neue Bedingungen einstellen. Emmanuelle Proft und Nicolas Nadeau aus Kanada sind die Stars der "NO LIMITS"-Show: zum ersten Mal laufen sie bei "Holiday on Ice".Die Sendung ab sofort zwei Jahre lang in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/kultur/kaminer-inside/holiday-on-ice-104.html)verfügbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation telefonisch unter: 0152 - 34601010 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kaminerinside) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100 .Weitere InformationenDen downloadbaren Trailer (nach Log-in) finden Sie hier (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/kaminer-inside-holiday-on-ice).3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5887582