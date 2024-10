(shareribs.com) New York 15.10.2024 - Der Absatz von Elektroautos in den USA ist im dritten Quartal auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch weltweit steigt die Nachfrage nach Elektroautos und Plug-in-Hybriden weiter stark an.Allen Unkenrufen zum Trotz wächst der Absatz von Elektroautos weiter. Nach Angaben von Kelley Blue Book wurden in den USA im dritten Quartal 346.309 E-Autos verkauft, ein Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...