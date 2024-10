(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.10.2024 - Technologiewerte tendierten im deutschen Handel auf breiter Front schwächer. SMA Solar und Aixtron gaben deutlich nach. An der Wall Street gaben Nvidia und AMD deutlich nach. Der DAX beendete den Handelstag mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 19.520 Punkten. Aufwärts ging es für MTU Aero Engines, E.On und Deutsche Telekom Unter Druck standen ...

