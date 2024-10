Das Erreichen der höchstmöglichen Rating-Positionen macht Ittihad zu einem der nachhaltigsten Industriekonglomerate in den VAE und weltweit.

Die Ankündigung folgt auf die Entwicklung eines umfassenden ESG-Rahmens und einer ESG-Roadmap, die mit der Vision der Bundesregierung der Vereinigten Arabischen Emirate für eine nachhaltigere Zukunft in Einklang stehen.

Das vorläufige AAA-Rating wird die Beschleunigung des nachhaltigen Wachstumskurses von Ittihad unterstützen.



ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ittihad International Investment LLC ("Ittihad"; das "Unternehmen"), ein führender diversifizierter Investmentkonzern mit einem Portfolio in vier vertikalen Märkten, hat von MSCI ein vorläufiges "AAA"-ESG-Rating erhalten. Mit dieser höchsten Bewertung gehört das Unternehmen sowohl regional als auch global zu den nachhaltigsten Industriekonglomeraten.

Das Portfolio von Ittihad umfasst vier Hauptvertikalen: Konsumgüterherstellung, einschließlich der Produktion von Papier und Taschentüchern sowie von Rohstoffen für die Waschmittelproduktion; Infrastruktur und Baustoffherstellung, einschließlich der Produktion von Kupferstäben, Zement und Bewehrungsstäben; Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Betrieb und Wartung der Infrastruktur und Umweltdienstleistungen; und Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich der Verwaltung von Laboren und Radiologiezentren sowie medizinischer Geräte und Verbrauchsmaterialien.

Mit der Bewertung "AAA" gehört Ittihad zu den fünf besten der 36 Industriekonglomerate, die im MSCI All Country World Index (ACWI) enthalten sind, und ist damit eine der am höchsten bewerteten Industriegruppen mit Sitz in den VAE im Jahr 2024. In Übereinstimmung mit internationalen Nachhaltigkeitsstandards hat Ittihad einen fokussierten Ansatz zur Identifizierung und Steuerung wichtiger ESG-bezogener Risiken und Chancen auf allen Unternehmensebenen eingeführt.

Amer Kakish, Chief Executive Officer bei Ittihad, dazu: "Wir sind sehr stolz darauf, von MSCI ein vorläufiges ‚AAA'-ESG-Rating erhalten zu haben, das unser Engagement für höchste Standards in der Unternehmensführung widerspiegelt. Diese Leistung bringt unsere Aktivitäten mit lokalen und globalen Bemühungen in Einklang, den ökologischen und sozialen Fortschritt voranzutreiben und gleichzeitig einen nachhaltigen Wert für unsere Interessengruppen zu schaffen. Es markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit und bietet eine Plattform für weiteres nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren."

Als Industriekonglomerat erwirtschaftet Ittihad 4 % der Exporte des verarbeitenden Gewerbes (ohne Öl) der VAE und liefert Produkte und Dienstleistungen in über 50 Länder weltweit. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens ist fest mit den VAE-Initiativen "Operation 300bn" abgestimmt, die darauf abzielen, den Industriesektor zu fördern und die nationale Wirtschaft zu diversifizieren.

Qais Saif, ESG- und Nachhaltigkeitsdirektor bei Ittihad, kommentierte diesen Meilenstein wie folgt: "Dieser Erfolg ist ein Beweis für unser Engagement, unsere ESG-Praktiken und -Governance voranzutreiben. Durch unseren strategischen Nachhaltigkeitsplan haben wir ESG-Grundsätze in unsere Geschäftstätigkeit integriert und fördern so einen einheitlichen Ansatz in allen Tochtergesellschaften Durch den Einsatz modernster Technologien und Investitionen in unsere Mitarbeiter setzen wir uns dafür ein ein nachhaltiges Wachstum zu fördern und einen bedeutenden Beitrag zu leisten"

Diese Bewertung ist der Höhepunkt eines intensiven Prozesses, der die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Rahmens für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowie die Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens für das Jahr 2023 umfasste.

Über Ittihad:

Ittihad ist ein 2008 gegründetes Privatunternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi und Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten. Das Unternehmen exportiert Produkte und Dienstleistungen in über 50 Länder weltweit. Es hat ein talentiertes Team von mehr als 8.000 Mitgliedern aus über 57 Ländern mit branchenweitem Fachwissen und dem Engagement für operative Exzellenz.

Seit 2015 verfolgt Ittihad die Strategie, in Unternehmen zu investieren, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Golf-Kooperationsrat (GCC) eine führende Position einnehmen und über ein starkes internationales Exportpotenzial verfügen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Investitionen, die alle für den Business-to-Business-Export (B2B) strukturiert sind und darauf abzielen, das einzigartige Wertversprechen der VAE und der Region zu nutzen.

Ittihad hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wohlstand durch Vermögenswerte zu fördern, die Rentabilität und Nachhaltigkeit in Einklang bringen und positive Ergebnisse für die Interessengruppen, die Gesellschaft und den Planeten erzielen.

Über MSCI ESG Ratings:

MSCI ist eine der weltweit führenden ESG-Ratingagenturen. Die ESG-Ratings zielen darauf ab, das Management von finanziell relevanten ESG-Risiken und -Chancen eines Unternehmens zu messen. Das Unternehmen verwendet eine regelbasierte Methodik, um Branchenführer und -nachzügler anhand ihres ESG-Risikos und der Art und Weise, wie sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Mitbewerbern managen, zu identifizieren. ESG-Ratings reichen von führend (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu mangelhaft (B, CCC).

