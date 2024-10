Hamburg (ots) -Der Fall des Millionenbetrügers Felix Vossen nimmt eine unerwartete Wendung. Eine der Betrogenen steht selbst wegen Betrugs vor Gericht, ergaben Recherchen für den NDR Info Podcast "Der talentierte Mr. Vossen". Madhu Grover soll u.a. ihren amerikanischen Ex-Partner um mehrere Millionen Dollar betrogen haben. Im Vossen-Verfahren war die Familie der 55-Jährigen mit indischer und US- Staatsbürgerschaft unter den Geschädigten. Der Deutsche wurde verurteilt, der Familie Grover knapp zwei Millionen Dollar zu zahlen. Der 50-jährige Vossen saß wegen Betrugs und Geldwäsche vier Jahre in der Schweiz im Gefängnis.Die Finanzexpertin Grover steht in mehreren Verfahren in New York vor Gericht. Der Supreme Court des Staates New York entschied 2018, sie müsse knapp 1,8 Millionen Dollar an ihren ehemaligen Lebensgefährten James Busche bezahlen. Madhu Grover wurde von New Yorker Gerichten außerdem der Falschaussage und Bigamie überführt. Die gebürtige Inderin hatte vor Vossens Flucht 2015 eine Beziehung mit dem Aktienhändler und Filmproduzenten aus einer bekannten Gütersloher Frottierwaren-Dynastie. Wie weit die 55-Jährige auch direkt in Vossens Anlagebetrug an etwa 30 engen Freunden und seinen Eltern involviert war, ist unklar. Grover und ihre Anwältin wollten auf Fragen von NDR Info nicht antworten. Vossen war nicht zu erreichen, sein Aufenthaltsort ist unbekannt.Felix Vossen war nach einem Jahr auf der Flucht 2016 in Spanien mit gefälschten Papieren verhaftet worden. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte ihn zu einer sechsjährigen Haftstrafe. 2020 kam er vorzeitig frei. Nach NDR Recherchen wurde der Deutsche anschließend in Spanien wegen Dokumentenfälschung zu einer Geldstrafe verurteilt sowie zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde.NDR Info setzt die Podcastserie "Der talentierte Mr. Vossen - Jagd auf einen Millionenbetrüger" am 16. Oktober mit der zweiten Staffel fort, knapp sieben Jahre nach der letzten Folge über das Urteil gegen den Deutschen. "Ich wollte die Geschichte eigentlich nur zu einem runden Abschluss bringen, über Vossens Zeit im Gefängnis und seine Freilassung erzählen", sagt Autor und Podcast-Host Christoph Heinzle. "Zufällig stieß ich dann auf die betrogene Betrügerin Madhu Grover. Wie eine Gesprächspartnerin treffend formulierte: Das Leben schreibt eben die besten Geschichten."So entstanden nach Recherchen in Großbritannien, der Schweiz, Spanien, den USA und Indien vier neue Folgen in der Regie des vielfach preisgekrönten Nikolai von Koslowski und in der Redaktion der NDR Radiokunst (Christiane Glas). Neben dem NDR Info Reporter Heinzle sind bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler zu hören, u.a. Nina Petri und Uli Pleßmann.NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher: "Mit Reihen wie 'Streitkräfte und Strategien' oder '11KM' zählt das Team von NDR Info heute zu den führenden Produzenten von Informations-Podcasts in Deutschland. 'Der talentierte Mr. Vossen' hat in der Geschichte von NDR Info für immer einen besonderen Platz: Denn mit dieser Recherche fing diese erfolgreiche Entwicklung an. Auch die neue Staffel ist ein starker Hörstoff, der viele begeistern wird!"Die erste Staffel von "Der talentierte Mr. Vossen" wurde 2016 Apple-Podcast des Jahres und 2017 für den Deutschen Radiopreis nominiert. Christoph Heinzle ist seit 1999 als Reporter und Redakteur bei NDR Info, war ARD-Hörfunkkorrespondent in Neu Delhi und London, recherchiert im Verbund von NDR, WDR und SZ sowie als Mitglied des Reporterpools von NDR Info, mit dem er mehrfach ausgezeichnet wurde. Für den Podcast "Killed in Action" über den Afghanistaneinsatz der Bundeswehr bekam er zusammen mit Kai Küstner 2020 den Medienpreis des Reservistenverbandes "Goldener Igel"."Der talentierte Mr. Vossen - Jagd auf einen Millionenbetrüger" gibt es mit allen vier Folgen ab 16. Oktober exklusiv in der ARD Audiothek, auf allen anderen Plattformen mit der ersten Folge und weitere Episoden dann wöchentlich. NDR Info sendet die neue Staffel am 20. und 27. Oktober, jeweils um 11.04 Uhr und in Wiederholung um 15.04 Uhr.Weitere Informationen im Pressedossier "Der talentierte Mr. Vossen": https://story.ndr.de/der-talentierte-mr-vossen/index.htmlPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5887638