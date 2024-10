Der BlackRock Greater Europe Investment Trust plc hat am 15. Oktober 2024 bekanntgegeben, dass er 25.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 576,67 Pence pro Aktie zurückgekauft hat. Diese Aktien werden in der Eigenbestandshaltung verwahrt. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 17. Oktober 2024 wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 98.566.640 Stammaktien betragen, wobei 19.362.298 Aktien in der Eigenbestandshaltung gehalten werden. Der Nettoinventarwert des Trusts belief sich zum 14. Oktober 2024 auf 626,91 Pence pro Aktie (nur Kapital) bzw. 632,52 Pence (einschließlich des laufenden Jahreseinkommens).

Auswirkungen auf Stimmrechte und Kapital

Infolge dieser Transaktionen ändert sich die Stimmrechtsstruktur des Unternehmens. Für Meldezwecke gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA sollten Marktteilnehmer nach der Abwicklung die Zahl von 98.566.640 Aktien zugrunde legen, wenn sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft melden müssen. Dies entspricht 16,42% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens, das sich auf 117.928.938 Stammaktien beläuft.

