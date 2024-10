FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. Oktober 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

GBR: British American Tobacco, Capital Markets Day

CHE: Swiss Re, Branchentreffen in Baden-Baden (Call 10.00 Uhr)

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 8/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 9/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Export- und Importpreise 9/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

Themen u.a. Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum EU-Gipfel, Regierungsbefragung mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), erste Lesung eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft

08:00 DEU: Destatis: Vor der US-Wahl - Deutschlands wirtschaftliche Beziehungen zu den USA: Außenhandel, auslandskontrollierte Unternehmen, Jahre 2003 bis 2024

09:15 DEU: 68. Internationaler Hörakustiker-Kongress mit Industrieausstellung (bis 17.10.)

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu künstliche Intelligenz in Deutschland - Status quo und Ausblick mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst

14:00 DEU: 6. Deutsch-Arabisches Frauenforum zur Förderung von Frauen in Führungspositionen

15:00 BEL: Gipfeltreffen von EU und Golfstaaten

Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU und des Golfkooperationsrat soll es u.a. um eine verstärkte Zusammenarbeit sowie den Konflikt im Nahen Osten und Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen. Die Zusammenkunft ist die erste dieser Art. + 16.00 Politische Sitzung der Führungsspitzen

+ 17.30 Arbeitsessen zum Thema geopolitische Herausforderungen + Pk im Anschluss



16:00 BEL: Pk von Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Nato-Verteidigungsministertreffen am 17./18.10.

18:45 DEU: Bundeskanzler Scholz nimmt teil am 150-jährigen Jubiläum des Chemie-Konzerns Brenntag SE, Essen

FRA: Internationale Energie-Agentur (IEA), Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

UKR: Präsident Selenskyj stellt dem Parlament seinen «Siegesplan» vor °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi