Um die Verbraucher darüber zu informieren, dass die neue Ernte in Deutschland angekommen ist, organisiert Migo® in mehreren Großstädten Samplingaktionen und eine Outdoor-Kampagne. Foto © Migo® Die Roadshow ist am 4. Oktober in Düsseldorf gestartet. Am Rheinufer und in der Altstadt verteilte das Migo®-Team rund 1.600 Birnen und Flyer, um auf die neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...