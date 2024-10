Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Tecan gibt ein Update zum aktuellen Geschäftsverlauf und revidiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Deutlich herabgesetzte Prognosen von OEM-Kunden als Hauptfaktor für revidierten Ausblick 2024 nach dem letzten Update im August

Life Sciences Business weiterhin in herausforderndem Marktumfeld, jedoch mit sequenziellem Wachstum im zweiten Halbjahr 2024

Rigoroses Kostensenkungsprogramm wird weiter umgesetzt

Positiver mittelfristiger Ausblick vor dem bevorstehenden Capital Markets Day

Bedeutende Innovationen im Life Sciences Business und eine robuste Projektpipeline im Partnering Business werden vorgestellt





Männedorf, Schweiz, 16. Oktober 2024 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute ein Update zum aktuellen Geschäftsgang und einen revidierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bekannt.

Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Seit der Veröffentlichung der Finanzresultate für das erste Halbjahr am 13. August 2024 blieb die finanzielle Entwicklung in beiden Geschäftssegmenten hinter den Erwartungen zurück, wobei vor allem der erwartete Anstieg des Auftragseingangs ausblieb. Insbesondere Kunden aus dem Partnering Business, die Instrumente für die Life-Science-Forschung beziehen, sowie OEM-Kunden mit einem hohen Geschäftsanteil in China haben Bestellungen in erheblichem Umfang auf das Jahr 2025 verschoben. Darüber hinaus verzögern sich Instrumentenbestellungen aus dem Biopharma-Sektor im Geschäftssegment Life Sciences Business weiterhin. Eine wesentliche Verbesserung der aktuellen Marktbedingungen ist kurzfristig nicht zu erwarten, ebenso wenig wie positive Auswirkungen des neuen chinesischen Konjunkturprogramms bereits im Jahr 2024.

In Anbetracht des aktuellen Marktumfelds rechnet Tecan nun für das Gesamtjahr 2024 mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährungen von 12-14%. Zuvor wurde ein Umsatz auf Vorjahresniveau bis zu einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Angesichts des geringeren Umsatzvolumens hat Tecan die Rentabilitätserwartungen angepasst und das rigorose Kostensenkungsprogramm weiterhin umgesetzt. Das Programm umfasst strukturelle Veränderungen der Kostenbasis sowie strenge Kostenmanagementmassnahmen. Diese Massnahmen sollen den Margendruck mindern und sicherstellen, dass das Unternehmen gut vorbereitet ist, falls die herausfordernden Marktbedingungen länger anhalten sollten. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Tecan nun mit einer bereinigten EBITDA-Marge, ohne akquisitions- und integrationsbedingte Kosten, von 16-18% des Umsatzes (bisher 18-20%).

Marktbedingungen und Entwicklung der Geschäftssegmente

Tecan befindet sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld. Es ist durch eine allgemeine Marktschwäche in China gekennzeichnet, die sich sowohl auf die Direktverkäufe in der Region als auch auf das indirekte Geschäft über globale OEM-Kunden auswirkt. Darüber hinaus haben geringere Investitionen im Biopharma-Sektor zu einer deutlich schwächeren Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung geführt. Diese Entwicklung wirkt sich sowohl auf das Life Sciences Business als auch - über die OEM-Kunden - auf das Partnering Business aus.

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Die anhaltende Marktschwäche in China stellt weiterhin eine grosse Herausforderung dar. Das Konjunkturprogramm wird im Jahr 2024 keine positiven Auswirkungen haben. Vielmehr hat es einige Kunden sogar dazu veranlasst, Bestellungen aufzuschieben, während sie auf Finanzierungsentscheidungen im Rahmen des Programms warten. Darüber hinaus bleibt die reduzierte Investitionstätigkeit im Pharma-Bereich eine erhebliche Herausforderung. Projekte mit Biopharma-Kunden verzögern sich weiterhin, was dazu führt, dass Umsätze auf das Jahr 2025 verschoben werden. Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Gesamtentwicklung im Segment Life Sciences Business Anzeichen einer Erholung. Daher wird für das zweite Halbjahr 2024 nur ein moderater Umsatzrückgang in Lokalwährungen im Vergleich zur Vorjahresperiode erwartet, nach einem Rückgang von -15.5% in Lokalwährungen in der ersten Jahreshälfte. Sequenziell, im Vergleich des zweiten Halbjahres 2024 mit dem ersten, wird im Geschäftssegment Life Sciences Business ein deutliches Wachstum erwartet. In dieser Erwartung ist kein starkes Jahresendgeschäft im akademischen Bereich oder bei anderen Kunden enthalten, wie es vor der Pandemie üblich war. Zur positiveren Umsatzentwicklung im Life Sciences Business tragen die Verkäufe von Verbrauchsmaterialien bei, die sich nach der Pandemie erholt haben, sowie ein solides Servicegeschäft, das von einer grösseren installierten Instrumentenbasis profitiert, und schliesslich die anhaltend starke Nachfrage nach neu eingeführten Produkten, insbesondere in der klinischen Diagnostik.

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Im Partnering Business haben die genannten Faktoren dazu geführt, dass OEM-Kunden ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2024 nochmals erheblich herabgesetzt haben. Dies wirkt sich dementsprechend negativ auf den Ausblick von Tecan für den Rest des Jahres aus. Die Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung bleibt aufgrund reduzierter Investitionstätigkeit in den Bereichen Pharma und Akademie sowie bei öffentlichen Kunden gering. Dies hat Folgen sowohl für das OEM-Komponentengeschäft von Cavro® als auch für die Umsätze aus der Auftragsentwicklung und -fertigung für Life-Science-Instrumente in der Paramit-Produktlinie.

Die Schwäche des chinesischen Marktes wirkt sich auf das OEM-Komponentengeschäft von Cavro aus, aber auch auf den Verkauf von In-vitro-Diagnostiksystemen der Synergence-Produktlinie an grössere globale OEM-Kunden, die einen hohen Geschäftsanteil in China haben. Dies hat zu einer Verringerung des erwarteten Auftragseingangs für 2024 und zu einer erheblichen Verschiebung von Umsätzen in das Jahr 2025 geführt.

Ausserhalb Chinas entwickeln sich die Verkäufe von In-vitro-Diagnostiksystemen der Produktlinie Synergence jedoch positiv, wobei die neu eingeführten Systeme einen grösseren Beitrag leisten. Auch erwartet Tecan, dass die Umsätze der Paramit-Produktlinie mit Kunden aus dem Medtech-Bereich, bereinigt um die im letzten Jahr weitergereichten Materialkostenumsätze, in etwa auf dem hohen Niveau des Vorjahres bleiben.

Positiver mittelfristiger Ausblick vor dem bevorstehenden

Capital Markets Day

Tecan betrachtet diese Marktschwächen als vorübergehend. Das Unternehmen ist weiterhin in einer starken Position, gestützt auf robuste zugrunde liegende Megatrends, welche die Nachfrage nach Lösungen für das Gesundheitswesen steigern. Anlässlich des bevorstehenden Capital Markets Day am 22. Oktober 2024 wird Tecan den mittelfristigen Ausblick bekräftigen und erwartet, auch weiterhin die durchschnittliche Wachstumsrate der zugrunde liegenden Endmärkte zu übertreffen sowie die Rentabilität zu steigern.

Tecan rechnet mit einer Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen unter normalen Marktbedingungen, mit einem zugrunde liegenden Marktwachstum von 3-5%. Die Rentabilität soll durch operative Effizienz, Kostendisziplin, Synergien, vertikale Integration sowie Modularität in der Forschung und Entwicklung weiter gesteigert werden. Das Ziel bleibt ein durchschnittlicher jährlicher Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge von +30-50 Basispunkten, basierend auf der ursprünglichen Prognose für 2024 von rund 20%.

Aufbauend auf einer bewährten Erfolgsbilanz mit überdurchschnittlichem Wachstum und Margensteigerungen in den vergangenen Jahren, einem widerstandsfähigen und wachstumsorientierten Finanzprofil, einer starken Cash-Conversion und geringen CAPEX-Anforderungen, ist Tecan in der Lage, weiterhin eine wertsteigernde M&A-Strategie fortzusetzen. Am bevorstehenden Capital Markets Day wird Tecan die strategischen Wachstumstreiber erläutern, die es dem Unternehmen ermöglichen, von den Megatrends der Branche zu profitieren und ein über dem Markt liegendes Wachstum sowie eine Steigerung der Rentabilität zu erzielen.

Im Geschäftssegment Life Sciences Business wird Tecan, aufbauend auf der weltweit führenden Position in der Laborautomation, bahnbrechende Innovationen und Produkteinführungen präsentieren. Diese werden die Automation in wachstumsstarken Anwendungen neu definieren.

Für das Geschäftssegment Partnering Business wird Tecan als bewährter OEM-Partner der Wahl im Gesundheitswesen eine robuste Projektpipeline in allen drei Serviceangeboten präsentieren, die dynamische Marktsegmente bedienen.

Wichtige kommende Termine

Am 22. Oktober 2024 findet ein Capital Markets Day statt.

Der Jahresbericht 2024 wird am 12. März 2025 veröffentlicht.

Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 10. April 2025 statt.





Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2023 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 1.074 Mio. (USD 1.194 Mio.; EUR 1.108 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

