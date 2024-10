Kiew - Nach wochenlanger Diskussion stellt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an diesem Mittwoch seinen sogenannten Siegesplan im Parlament in Kiew öffentlich vor. Zuletzt hatte Selenskyj die neue Strategie für eine Beendigung des Krieges den westlichen Partnern bei Besuchen in Washington, London, Paris, Rom und Berlin präsentiert. Am Donnerstag soll er den Plan auch beim EU-Gipfel in Brüssel vorstellen. Der ukrainische Staatschef hofft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...