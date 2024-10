Nach fortgesetztem Rekordlauf am Vortag und anschließenden Gewinnmitnahmen wird der DAX zur Wochenmitte wenig verändert erwartet. Die Vorgaben sind überwiegend schwach und erste Quartalsberichte europäischer Konzerne enttäuschten zudem. In den USA gerieten am Vorabend die Kurse vor allem im Techsektor unter Druck. In Europa bekam die Berichtssaison mit einer Gewinnwarnung des Chipbranchen-Ausrüsters ASML und enttäuschenden Quartalszahlen des Luxuskonzerns LVMH erste Dämpfer. Rund eine Stunde vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...