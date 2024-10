Hamburg (ots) -Verbraucher können bei ihren Weihnachtseinkäufen sparen, wenn sie sowohl den Kaufzeitpunkt als auch die Produktauswahl beachten. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals guenstiger.de hervor. Während für einige Geschenke ein früher Kauf ratsam ist, um Preiserhöhungen zu umgehen, bieten andere Kategorien kurz vor Weihnachten die besten Angebote.Oktober: Parfüm und Spielwaren kaufen, bevor es teurer wirdDie Preise für Parfüm steigen erfahrungsgemäß an, je näher das Weihnachtsfest rückt. Verbraucher sollten den Experten zufolge daher Düfte so früh wie möglich besorgen. Im vergangenen Jahr blieben die Preise im Oktober verglichen mit September weitestgehend stabil, doch im November stiegen sie um durchschnittlich 2 Prozent an. Im Dezember zahlten Käufer dann 9 Prozent drauf und auch nach dem Fest blieben die Preise oben.Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich 2023 bei Spielwaren: Hier konnten Verbraucher im Oktober durchschnittlich 2 Prozent gegenüber dem Vormonat sparen, doch in den nachfolgenden Wochen stiegen die Preise an. Im Dezember mussten Konsumenten für Spielsachen 10 Prozent mehr zahlen, während es im Januar sogar 16 Prozent waren.November: Schnäppchenalarm rund um den Black FridayIm letzten Jahr konnten Verbraucher laut Analyse im November bei Smartwatches sparen. Diese wurden im Schnitt 8 Prozent günstiger angeboten als im September. Bei Smartphones, Gamingartikeln und Audioprodukten fielen die Preise um durchschnittlich 4 Prozent. Ersparnisse von 2 Prozent gab es dagegen bei Werkzeug. Die Experten von guenstiger.de empfehlen, vor allem rund um den Black Friday nach Schnäppchen Ausschau zu halten, da zahlreiche Shops mit Sonderangeboten locken.Dezember: Last-Minute-Deals bei FernsehernAudioartikel waren vergangenes Jahr nicht nur im November günstig zu finden, denn auch im Dezember lag hier der Preisverfall bei durchschnittlich 4 Prozent. Kurz vor dem Fest lohnte es sich außerdem einen Blick auf den TV-Markt zu werfen. Fernseher wurden im Dezember im Schnitt 7 Prozent preiswerter angeboten als zwei Monate zuvor.Januar: Nach dem Fest im Computer-Bereich sparenLaut Untersuchung können Verbraucher nach Weihnachten bei Laptops und Tablets sparen. Im Januar fielen hier die Preise um durchschnittlich 5 Prozent gegenüber September 2023. Wer also einen Gutschein zum Fest erhält oder sein Weihnachtsgeld clever investieren möchte, der sollte bei diesen Produktkategorien nach guten Angeboten suchen.Pressekontakt:guenstiger.de GmbHNicole BergHead of CommunicationsTel.: 040/319796-82E-Mail: presse@guenstiger.deOriginal-Content von: guenstiger.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51595/5887719