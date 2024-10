Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

16.10.2024 / 09:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AG

ISIN: DE000A255G02



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.10.2024

Kursziel: 11,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monaten

von:

Letzte 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:

Enapter hat ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. Die Emission von fast 1,9 Mio. Aktien zu einem Preis von EUR4,26 pro Aktie erbrachte einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR8 Mio. Die Mittel dienen der Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit. Damit verfügt Enapter in den nächsten Monaten über ausreichend liquide Mittel, um das anvisierte Wachstum zu finanzieren. Die im Frühjahr angepasste Wachstumsstrategie trägt erste Früchte. Enapter konzentriert sich auf ihre Kernkompetenz, die Herstellung von Elektrolyse-Stacks, und Partner produzieren von und mit Enapter konzipierte Elektrolyseure. Sowohl das chinesische Joint Venture mit Wolong als auch der deutsche Partner H2 Core haben mit der Elektrolyseur-Serienproduktion begonnen. Wir haben unsere Schätzungen für den Gewinn pro Aktie an die erhöhte Aktienzahl angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR11. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target.



Abstract:

Enapter has successfully completed its capital increase against cash contributions. The issue of almost 1.9m shares at a price of EUR4.26 per share generated gross proceeds of around EUR8m. The funds will be used to finance ongoing business activities. This means that Enapter will have sufficient liquid funds to finance its planned growth in the coming months. The strategic pivot announced in the spring is beginning to bear fruit. Enapter is focussing on its core competence, the production of electrolysis stacks, and partners are producing electrolysers designed by and with Enapter. Both the Chinese joint venture with Wolong and the German partner H2 Core have started series production of electrolysers. We have adjusted our EPS forecasts to reflect the increased number of shares. An updated DCF model yields an unchanged EUR11 price target. We confirm our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31059.pdf



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2009707 16.10.2024 CET/CEST



°