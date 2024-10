Electronic Arts ist normalerweise dafür bekannt, den berühmt-berüchtigten Kopierschutz Denuvo einzusetzen. Für Dragon Age: The Veilguard verzichtet das Unternehmen allerdings darauf. Trotzdem müssen einige Spieler:innen dadurch mit einem Nachteil klarkommen. Am 31. Oktober 2024 ist es so weit: Spieler:innen dürfen in die Fantasy-Welt von Dragon Age: The Veilguard eintauchen. Im Vorfeld gab es von einigen Spieler:innen Bedenken, dass Publisher Electronic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...