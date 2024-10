München (ots) -Große Bilder, großes Kino: Am Abend feierte mit HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN die Neuinterpretation der weltberühmten Nibelungensage ihre Deutschlandpremiere in München. Nach der umjubelten Weltpremiere im Rahmen des 20. Zürich Film Festival am vergangenen Freitag freuten sich die Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert, ihr bildgewaltiges Fantasy-Epos gemeinsam mit den Darsteller*innnen Gijs Naber, Jannis Niewöhner, Lilja van der Zwaag, Dominic Marcus Singer, Rosalinde Mynster, Johanna Kolberg, Alessandro Schuster, Bela Gabor Lenz und Emma Preisendanz dem deutschen Premierenpublikum präsentieren zu dürfen. Constantin Film Vorstandsvorsitzender und Executive Producer Oliver Berben und Constantin Film Vorstand Martin Bachmann begrüßten neben Cast und Filmteam unter anderem auch Inga Leschek (Chief Content Officer RTL Deutschland), Judith Erber (FFF) und weitere prominente Gäste auf dem Roten Teppich und im Kinosaal. Das Premierenpublikum zeigte sich begeistert und feierte Cast und Crew im Anschluss an die Filmvorführung mit großem Applaus auf der Bühne.HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN startet am 17. Oktober 2024 in den Kinos.Zum Inhalt: Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje (Gijs Naber) hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild (Lilja van der Zwaag) und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der sagenumwobene Drachentöter Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter (Dominic Marcus Singer) sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn außerdem um Hilfe, die Walküre Brunhild (Rosalinde Mynster) zu freien. Als sich Kriemhild ausgerechnet in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss sich der Waffenmeister zwischen Liebe und Königstreue entscheiden.HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN ist eine Eigenproduktion der Constantin Film für eine umfassende internationale Kino- und Fernsehauswertung. 2025 kommt die Adaption der spektakulären Geschichte als Serien-Event zu RTL+. Fremantle übernimmt den Weltvertrieb für Film und Serie außerhalb der DACH-Region.Regie führen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die gemeinsam mit Doron Wisotzky auch das Drehbuch, basierend auf dem Roman von Wolfgang Hohlbein, verfasst haben. Produzenten sind Jan Ehlert, Christoph Müller und Christian Rohde, Filip Hering co-produziert von tschechischer Seite aus. Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Redaktionell verantwortlich seitens RTL sind Thomas Disch und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Der Kinofilm wurde gefördert durch die Filmförderungsanstalt, Filmfernsehfonds Bayern, Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie, Deutscher Filmförderfonds, Medienboard Berlin-Brandenburg und Government of Iceland. Ministry of Culture and Business Affairs. Die Serie wurde gefördert durch das Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie, Creative Europe - Media Programme of the European Union, Filmfernsehfonds Bayern, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg sowie Government of Iceland. Ministry of Culture and Business Affairs.Kinostart: 17. Oktober 2024 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Gijs Naber, Jannis Niewöhner, Dominic Marcus Singer, Lilja van der Zwaag, Rosalinde Mynster, Jördis Triebel, Jörg Hartmann, Bela Gabor Lenz, Alessandro Schuster, Johanna Kolberg, Emma Preisendanz und Maria ErwolterExecutive Producers: Martin Moszkowicz und Oliver BerbenProduzenten: Jan Ehlert, Christoph Müller, Christian RohdeCo-Produzent: Filip HeringBuch: Cyrill Boss, Philipp Stennert und Doron WisotzkyRegie: Cyrill Boss und Philipp StennertPressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbH(TV-, Print-, Hörfunk-PR)Regine BaschnyTel: 089 - 20 20 82 - 60info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online-PR)Nina SchattkowskyTel. 089 - 20 20 82 - 60info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5887835