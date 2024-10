München (ots) -Newsfeeds, Reels, Podcasts oder KI-generierter Content: Nachrichten strömen in der digitalen Welt in einer noch nie dagewesenen Vielfalt auf uns ein. Dennoch - oder gerade deswegen? - interessieren sich immer weniger Menschen in Deutschland für journalistische Nachrichten und Politik. Viele von ihnen misstrauen den Medien. Gleichzeitig wissen sie zu wenig darüber, wie Redaktionen arbeiten und wie Nachrichten überhaupt entstehen. Wie lässt sich der Nachrichtenmüdigkeit, gerade bei jungen Menschen, entgegenwirken und das Vertrauen in die Medien stärken? Das ist Thema eines Panels der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) am 25. Oktober 2024 auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN (https://tickets.medientage.de/c/kxet93u0).BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Social Media wird heute mehr und mehr zum Schauplatz des Journalismus: Klassische Nachrichtenanbieter entwickeln neue Formate, politische Influencer versorgen ihre Follower mit News und nehmen so auch Einfluss auf deren Meinungsbildung. Gerade junge Menschen stehen vor der Herausforderung, sich in dieser Flut von Info-Angeboten zu orientieren, Fake News und Desinformation von seriösen Nachrichten zu unterscheiden. Als Landeszentrale müssen wir manipulative Mechanismen transparent machen - und dafür sorgen, dass diese auch erkannt werden: Medienkompetenz wird immer mehr zur Schlüsselqualifikation in einer von Künstlicher Intelligenz geprägten Medienwelt. Denn Medienkompetenz stärkt Medienvertrauen."Wie erreicht man junge Zielgruppen mit guten Nachrichten? Was macht erfolgreiche Nachrichtenkompetenz-Projekte aus? Dazu sprechen und diskutieren unter dem Motto "Relevant bleiben!" (https://medientage.de/programm/panel/?id=414) auf dem Panel Alexander Sängerlaub (futur eins), Leonhard Ottinger (RTL-Journalistenschule), Judith Schönicke (BR-Medienkompetenzprojekte) und Lars Gräßer (Grimme Institut).Alle Panels der BLM auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN finden Sie hier (https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/blm-panels-medientage-2024.cfm).Wie die BLM Medienkompetenz fördert, steht hier (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/medienkompetenz-staerken.cfm).Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5887825