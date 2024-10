Berlin (ots) -- Umfrage in 14 Ländern zeigt, dass Regierungen und Unternehmen die Erwartungen der Öffentlichkeit an umwelt-, sozial- und governancebezogenes Verhalten (ESG) nicht erfüllen.- Nur 29% der Deutschen sehen Deutschland auf dem richtigen Weg, im Jahr 2023 waren es noch 35%.Auf der ganzen Welt enttäuschen Unternehmen und Regierungen die Erwartungen der Öffentlichkeit in Bezug auf ESG-bezogenes Verhalten - so lautet das Ergebnis des vierten jährlichen ESG-Monitors von SEC Newgate, einer globalen Agenturgruppe für strategische Kommunikation, Interessenvertretung und Research.Die Erhebung* unter mehr als 14.300 Personen aus 14 Ländern zeigt, dass die Öffentlichkeit von ihren Regierungen ein verantwortungsvolles Handeln in ESG-Fragen erwartet: Fast drei von fünf Befragten (58%) gaben dieser Frage eine Bedeutung von 9 oder 10 von 10 Punkten.Eine ähnliche Mehrheit (54%) erwartet dies auch von großen Unternehmen, während die Erwartungen an kleine und mittlere Unternehmen (37%) geringer sind.Allerdings gaben die Befragten allen drei Gruppen schlechte Noten in Bezug auf ihre tatsächlichen ESG-Ergebnisse. Nur etwas mehr als die Hälfte bewertete Regierungen und große Unternehmen positiv mit 7 oder mehr von 10 Punkten (53% und 54%), während kleine und mittlere Unternehmen etwas besser beurteilt wurden (58%).Fast zwei Drittel der Befragten (65%) sind auch der Meinung, dass Unternehmen sich - in einem gewissen Rahmen - gesellschaftlich stärker engagieren sollten.Auch besteht die starke Überzeugung (73%), dass ESG-Aktivitäten und Unternehmenserfolge miteinander vereinbar sind. Die große Mehrheit der Befragten (78%) sind der Meinung, dass Unternehmen im Sinne aller Stakeholder handeln sollten, anstatt lediglich die Interessen der Aktionäre zu verfolgen.In Bezug auf die Kommunikation stimmte eine große Mehrheit der Menschen (73%) zu, dass Unternehmen klarer kommunizieren sollten, was sie tun, um ihre Leistung in Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen zu verbessern. Und fast die Hälfte (44%) der Befragten gab an, dass sie den Aussagen von Unternehmen über ihre ESG-Aktivitäten oder -Leistungen nicht vertrauen.Fiorenzo Tagliabue, Group CEO von SEC Newgate, sagte in Bezug auf die Ergebnisse: "Unser globaler ESG-Monitor hat ergeben, dass die Defizite in der Unternehmenskommunikation deutlich erkennbar sind. Eine große Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Unternehmen klarer kommunizieren müssen, was sie tun, um ihre Leistung in Bezug auf ESG-Themen zu verbessern und die Bedürfnisse der Stakeholder zu erfüllen.""Dies wird zunehmend zu einem wichtigen Thema angesichts der in Kraft tretenden Anforderungen der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) sowie anderer Offenlegungsvorschriften. Dazu gehören auch die Taskforce for Climate Related Financial Disclosure (TCFD) und die Taskforce for Nature Related Financial Disclosure (TNFD), die sich zunehmend als de-facto-globaler Standard etablieren. Diese Rahmenwerke verpflichten Unternehmen dazu, Messungen vorzunehmen und einen Aktionsplan zur Verbesserung in Bezug auf ein breites Spektrum klima- und naturbezogener Risiken vorzulegen.""Es ist eindeutig, dass ein wohlüberlegter Ansatz erforderlich ist, um die Skepsis zu überwinden, da viele den Behauptungen der Unternehmen in Bezug auf ESG nicht trauen und viele glauben, dass Unternehmen, die sich auf ESG-Initiativen konzentrieren, zu sehr auf die Politik ausgerichtet sind."ESG-Monitor 2024 offenbart Handlungsbedarf in DeutschlandDie Erhebung wirft auch ein Schlaglicht auf eine große Unzufriedenheit in Deutschland: Nur 29% der Befragten antworten, dass Deutschland sich auf dem richtigen Weg befindet, während der globale Durchschnitt zu dieser Frage 47% beträgt. Im Vorjahr sahen noch 35% der Deutschen ihr Land auf dem richtigen Weg. Nur 36% der Befragten in Deutschland bescheinigen der Regierung ein verantwortungsvolles Handeln (7 oder mehr von 10). Ebenso sind nur 39% der Befragten zufrieden mit den Leistungen der großen Unternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen werden zumindest von 54% positiv bewertet.57% der befragten Personen fordern von Unternehmen eine aktivere Mitgestaltung der Gesellschaft. 44% bewerten es als wichtig bis sehr wichtig, dass sich Unternehmen zu politischen Themen, abseits des Kerngeschäfts, positionieren und äußern.Die großen Fragen der Gegenwart - wie Bekämpfung des Klimawandels und die Energiewende - werden den Befragten in Deutschland nicht ausreichend beantwortet: Hier halten 49% die Energiewende für zu langsam. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass 67% der Befragten ein entschlossenes Handeln gegen den Klimawandel fordern.Daneben zeigt die Erhebung auch, dass in Deutschland Themen des alltäglichen Lebens die Menschen besonders bewegt, wie beispielsweise die Verfügbarkeit von günstigem Wohnraum, ein bezahlbares Gesundheitswesen und erschwingliche Lebensmittelpreise.Außerdem kommentierte Sue Vercoe, Managing Partner of SEC Newgate Australia sowie Managing Director of SEC Newgate Research, die Ergebnisse wie folgt: "Unser jährlicher ESG-Monitor hat gezeigt, dass die Menschen hohe Erwartungen an Organisationen haben, sich in ESG-Angelegenheiten verantwortungsvoll zu verhalten. Dabei bleibt die Bilanz für Regierungen und Unternehmen ernüchternd.Trotz anderer drängender Sorgen in ihrem Alltag sehen die meisten Menschen Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen weiterhin als wichtig an - auch wenn sie diese nicht durch eine formelle 'ESG-Brille' betrachten.Dies stellt sowohl eine kommunikative als auch eine operative Herausforderung für Unternehmen und Regierungen dar. Es gibt noch viel zu tun, wenn es um ESG geht."ENDEÜber SEC Newgate- SEC Newgate ist eine global agierende Agenturgruppe für strategische Kommunikation und Interessenvertretung mit Hauptsitz in Mailand, Italien.- Das Unternehmen agiert an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, und Medien und arbeitet auf Grundlage eigener Marktforschung und Analyse. SEC Newgate unterstützt seine Kunden dabei, positive Ergebnisse in einer zunehmend vernetzten Welt zu erzielen. Die Agenturen der Gruppe sind dabei Partner ihrer Kunden und liefern maßgeschneiderte Lösungen, dank starker lokaler Wurzeln, globaler Reichweite und echtem Unternehmertum.- Das SEC Newgate Team arbeitet nahtlos auf fünf Kontinenten zusammen. Es unterstützt Kunden dabei, ihren Unternehmenszweck und Mehrwert klar zu kommunizieren, bietet rund um die Uhr Beratung und Unterstützung und implementiert Kampagnen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.- Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe: www.secnewgate.com*Erhebung der StudieSEC Newgate befragte zwischen dem 4. und 29. Juli online mehr als 14.300 Menschen aus 14 Ländern. Die Teilnehmer wurden aus Marktforschungspanels rekrutiert, wobei die Umfrage bei Bedarf übersetzt und in der jeweiligen Landessprache durchgeführt wurde.Es wurden Quoten nach Alter, Geschlecht und Wohnort festgelegt, um eine national repräsentative Stichprobe von Bürgern ab 18 Jahren zu gewährleisten, und die endgültigen Ergebnisse wurden nach den tatsächlichen Alters- und Geschlechterproportionen innerhalb jedes Landes gewichtet. Für die "Gesamtergebnisse" wurde jedes Land gleich gewichtet.Zu den Ländern gehören: Australien, Brasilien (eine neue Region für die Umfrage), Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Griechenland (eine neue Region für die Umfrage), Hongkong SAR, Italien, Polen, Singapur, Spanien, die VAE, Großbritannien und die USA.