Unterföhring, 16. Oktober 2024 - Eine Rinderhälfte zum Preis eines Mittelklasse-Autos? Auf einer der größten Wagyu Rinderauktionen des Landes keine Seltenheit! Cheyenne und Nino besuchen in der vierten Folge von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" (zu sehen ab Montag, 21. Oktober bei Sky und WOW) die "Wagyu World Auction 2024" und werden Zeuge, wie das teuerste Fleisch der Welt die Besitzer wechselt. Nino fühlt sich wie im siebten Fleisch-Himmel und würde am liebsten mitbieten!Nachdem Cheyenne und Nino nach einer feuchtfröhlichen Nacht in einem angesagten Musikclub am nächsten Tag völlig verkatert einen Samurai-Kurs überstehen müssen, folgt auch schon der nächste Höhepunkt der Reise: eine Stippvisite auf einer typischen Wagyu-Rinderfarm! Hier sind die detektivischen Fähigkeiten des Paares gefragt, denn es gilt, das geheimnisvolle Rätsel um die Fütterung des Wagyu-Rindes zu lösen! Ist es wahr, dass die Rinder mit Musik, Bier und Massagen verwöhnt werden und was macht den Wert dieser ganz besonderen Tiere aus? Mit Argusaugen wird jedes Detail der Farm genau unter die Lupe genommen.Doch dann trübt eine wenig erfreuliche Botschaft aus der österreichischen Heimat die Stimmung erheblich: Mit Familienoberhaupt Natascha stimmt etwas nicht - sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden! Was ist passiert?"Wagyu World Auction 2024""Heute ist einer der besten Tage in meinem Leben!", freut sich Nino über den anstehenden Besuch einer der größten und bedeutendsten Rinderauktionen Japans: Auf der alljährlichen "Wagyu World Auction" in Himeji gehen Wagyu-Rinderhälften zu Mondpreisen über den Verkaufstisch und die Reisegruppe um Cheyenne, Nino und Spitzenkoch Lucki Maurer ist in heller Aufregung. Sogar Wagyu-Experte Lucki gesteht: "Ich war ja schon auf vielen Auktionen - aber so etwas habe ich noch nicht erlebt!" Ninos Wunschvorstellung: Einmal auf solch einer Auktion mitbieten und eines der wertvollen Wagyu-Köstlichkeiten mit nach Österreich nehmen. "Normalerweise gehe ich immer gerne all in - ich hätte richtig Lust!", bringt er sich in Stellung. Aber ob der Geldbeutel ausreicht? Zu dem gefragten Gourmet-Happening reisen solvente Händler und Züchter aus aller Welt an, um die begehrtesten Stücke zu ergattern - da gehen die Kaufpreise schnell mal in astronomische Höhen! Beim Betreten der heiligen Hallen und Betrachten der wertvollen Fleisch-Karkassen gehen Cheyenne und Nino die Augen über: "So etwas zu sehen, ist schon was Besonderes - hier hängen 1,8 Millionen Euro!", kommen die beiden aus dem Staunen nicht mehr raus.Der Samurai-WorkshopUm noch tiefer in die Kultur Japans einzutauchen, beschließen Cheyenne und Nino, einen Einblick in den traditionellen Schwertkampf zu bekommen. In Osaka besuchen sie einen Samurai-Workshop, der ihnen den eleganten Umgang mit der beeindruckenden Waffe näherbringt. Kaum ist das traditionelle Kampfoutfit angelegt, geht es auch schon los und die ersten Grundlagen-Moves werden geübt. Doch es gibt ein Problem: Der gestrige Ausflug in einen angesagten Musikclub sitzt den beiden noch immer in den Knochen! "Wir haben gefühlt noch den halben Club intus", gibt Cheyenne zu bedenken und fühlt sich etwas wackelig auf den Beinen. Dennoch weiß sie: "Einer der besten Abende, die ich je hatte!" Als die Schwertübungen dann auch noch mit lustigen Soundeffekten aus einer Musikanlage begleitet werden, stehen die beiden kurz vor einem Lachflash. Doch die beiden reißen sich zusammen und es heißt: Bühne frei für einen spannenden Schwert-Fight zwischen den Hobby-Samurais Cheyenne und Nino!Das Geheimnis der Wagyu-Rinder"Für uns wäre es natürlich wichtig, Insider Informationen zu kriegen. Ich glaube schon, dass die mit vielen Tricks arbeiten, aber meine Augen sind offen!", freut sich Nino wie ein kleines Kind auf das nächste Highlight der Japan-Reise: der Besuch einer riesigen Rinder-Farm in der Stadt Tamba. Hier will das Jungbauernpaar hinter das Geheimnis der legendären japanischen Futterstrategie für die Rinder kommen. "Ich bin ja mittlerweile auch schon Landwirtin und es gibt sicher ein paar Dinge, die ich erkenne", steigt auch bei Cheyenne die Motivation, wichtige Informationen mit nach Österreich zu nehmen. Vielleicht lässt sich heimlich das eine oder andere Futtermittel aus der Farm herausschmuggeln? Nino ist komplett in seiner eigenen Welt und fühlt sich auf der imposanten Anlage wie im Schlaraffenland: "Mein Herz schlägt grad ziemlich schnell, weil ich sehr beeindruckt bin - 1.500 Tiere!", möchte er am liebsten einige der wertvollen Tiere in seinen Koffer packen und mit nach Dobl nehmen.B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. 