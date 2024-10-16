DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
APONTIS PHARM. AG INH ON EUR DE000A3CMGM5 16.10.2024 12:40 CET
START RESTART AUCTION: 12:40
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 12:50
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APONTIS PHARM. AG INH ON EUR DE000A3CMGM5 16.10.2024 12:40 CET
START RESTART AUCTION: 12:40
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