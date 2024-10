Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Wie schon am Vortag waren es schlechte Nachrichten von Marktschwergewichten, die belasteten. Mit LVMH hatte nach ASML ein weiterer Branchenprimus enttäuscht und zog so eine ganze Branche nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 verlor 0,78 Prozent auf 4.908,35 Punkte. Ausserhalb der Eurozone war die Tendenz uneinheitlich. Der Schweizer SMI sank um 0,35 Prozent ...

