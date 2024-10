In Kürze beginnt in den USA die Saison der Quartalszahlen und natürlich veröffentlichen dann auch Unternehmen aus Deutschland und Europa ihre Geschäftszahlen für die vergangenen drei Monate, und geben einen Einblick in dieses Zahlenwerk (US-Banken haben bereits gemeldet als Auftakt in die Saison). Im Regelfall folgt parallel auch ein Ausblick auf die zu erwartende Geschäftsentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...