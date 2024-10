Bad Dürkheim (ots) -In der heutigen Zeit ist es für viele Unternehmen eine wahre Herausforderung, genügend Kunden und qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, besonders wenn sie weiterhin auf traditionelle Marketingmethoden setzen. Oft fehlt es an einer modernen Online-Präsenz oder gezielten Strategien, um in einem überfüllten Markt aufzufallen. Genau deshalb zeigen Marcel Lellig, Jasmin Roth und Andreas Spielmann ihren Kunden kreative und innovative Wege auf, um sich durch professionelles Webdesign, Social-Media-Management und innovative Marketingansätze abzuheben. Wie die Zusammenarbeit mit den Experten abläuft und welche erstaunlichen Ergebnisse ein Kunde mit ihrer Hilfe erzielen konnte, erfahren Sie hier.Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ein Traum, den sich immer mehr Menschen erfüllen - doch durch die Vielzahl an Neu-Selbstständigen wird auch der Markt immer voller. Besonders in den Bereichen IT, Gesundheit, Steuern, Immobilien und Recht sehen sich Anbieter einem immer stärker gesättigten Markt gegenüber. Es ist daher kein Wunder, dass es ihnen zunehmend schwerer fällt, Aufträge zu akquirieren. Trotz dieser Entwicklungen halten zahlreiche Unternehmen an altbewährten Marketingmethoden fest - schließlich haben diese bisher funktioniert. Doch genau hier liegt das Problem. "Unternehmer und Selbstständige, die immer noch nicht verstanden haben, dass es ein Umdenken braucht, werden schon bald vom Markt verschwinden", warnt Marcel Lellig, einer der Geschäftsführer der Finest People GmbH."Der Schlüssel lautet: digitale Sichtbarkeit", ergänzt Jasmin Roth, ebenfalls Geschäftsführerin der Finest People GmbH. "Was es braucht, ist eine dauerhafte Präsenz auf allen für die Zielgruppe relevanten Plattformen" um auch weiterhin Neukunden zu gewinnen und sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Wichtig dabei ist es, den digitalen Wandel nicht als Hürde, sondern als Chance zu sehen, die richtige Zielgruppe zu erreichen und sich als Experte in der Branche zu positionieren." Genau dabei stehen ihnen Marcel Lellig, Jasmin Roth und ihr Geschäftspartner Andreas Spielmann zur Seite: Mit der Finest People GmbH, einer Performance-Marketing-Agentur unterstützen sie mittelständische Dienstleistungsunternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Dazu setzen die Experten auf bewährte Performance-Marketing-Strategien wie bezahlte Suchanzeigen oder Werbung in den sozialen Medien und erreichen so gezielt neue Kunden und Mitarbeiter.Von Trugschluss zu Triumph: Wie die Finest People GmbH das Marketing von Peter Immobilien auf das nächste Level hobEin zufriedener Kunde und zugleich ein gutes Beispiel dafür, dass die Methoden der Finest People GmbH funktionieren, ist Andreas Peter: Mit Peter Immobilien ist er seit 2013 in der Immobilienvermittlung tätig. Marketing war für ihn nie ein großes Thema - schließlich war er der Überzeugung, ein wenig Werbung auf Immoscout und auf der eigenen, einfach gehaltenen Website würden ihm die erhofften Neukunden bringen - ein Trugschluss. Mit dem Ziel, sein Unternehmen neu aufzustellen, um endlich planbar Neukunden zu akquirieren, war er auf der Suche nach einem Partner, der Peter Immobilien marketingtechnisch auf das nächste Level heben würde. Dabei stieß er auf das Angebot der Finest People GmbH: Trotz anfänglicher Skepsis darüber, ob das Angebot für ihn überhaupt geeignet sein würde und der Angst, hier einfach nur Geld zu verbrennen und wertvolle Zeit zu verlieren, entschied sich Andreas Peter für ein Erstgespräch.In diesem wurde ihm schnell klar, dass ihm hier keine 08/15-Lösungen vorgelegt würden, sondern klare Ergebnisse. Schnell war klar, worin das Problem bei Peter Immobilien lag: Sie verfügten weder über eine repräsentative Website noch über geeignete Marketingkanäle oder -instrumente, um planbar Neukunden zu gewinnen. Die Experten der Finest People GmbH erarbeiteten also eine Strategie, die nicht nur zu Peter Immobilien passt, sondern auch die erwünschten Ergebnisse einbringen sollte. So wurde aus dem ursprünglichen Gedanken seitens Andreas Peter, die Website ein wenig zu optimieren, schnell ein ganzes Konzept: Die Experten errichteten nicht nur eine moderne und ansprechende Website, sowie einen Sales- und Marketing-Funnel für die Neukundengewinnung, sondern auch eine spezielle Seite für interne Immobilienprojekte. Zusätzlich wurden gezielte, projektbezogene Social-Media-Kampagnen aufgesetzt, um die Reichweite und Sichtbarkeit von Peter Immobilien zu erhöhen. Mit vollem Erfolg: Heute verfügt Peter Immobilien nicht nur über eine ansprechende Online-Präsenz, sondern akquiriert auch die so dringend benötigten Neukunden - Ergebnisse, von denen Andreas Peter sich nie zu träumen gewagt hätte.In der Zusammenarbeit mit der Finest People GmbH haben ihn dabei nicht nur die Kreativität und Professionalität des Teams überzeugt, sondern auch die unkomplizierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Dabei hebt er vor allem den Zusammenschluss aller Beteiligten in einer eigenen Projektgruppe hervor: Statt endlosen Meetings und zeitraubenden Feedbackschleifen wurde so ein unkomplizierter Austausch von Ideen, Informationen zum aktuellen Stand und Fragen ermöglicht, der es Andreas Peter erlaubte, sich weiterhin auf sein Kerngeschäft zu fokussieren, während die Experten den Rest übernahmen. Er empfiehlt die Zusammenarbeit mit der Finest People GmbH daher uneingeschränkt jedem Unternehmen weiter, das sich positiv verändern möchte und sich dafür ein Team aus erfahrenen und kreativen Experten wünscht, das sie auf ganzer Linie unterstützt. Für ihn ist klar: Hier werden keine leeren Versprechungen gemacht, sondern messbare Ergebnisse geliefert.Neue Wege für den guten Zweck: Die Finest People GmbH setzt auf soziales EngagementFür die Zukunft hat das Team der Finest People GmbH große Visionen: Sie planen ein spannendes soziales Projekt, das Vereinen, die sich für Kinder oder Tiere einsetzen, mehr Sichtbarkeit verschaffen soll. Jeden Monat wird über Facebook und Instagram ein Aufruf gestartet, bei dem sich solche Vereine bewerben können, um eine kostenlose, professionell gestaltete Webseite zu erhalten. "Wir haben festgestellt, dass viele dieser Vereine keine oder nur schlecht gestaltete Webseiten haben. Das wollen wir ändern", erklärt Andreas Spielmann.Das Team der Finest People GmbH wird jeden Monat ein Projekt umsetzen - natürlich immer unter der Prämisse, dass genug Kapazitäten für ihre zahlenden Kunden vorhanden bleiben. "Uns ist es wichtig, die Vereine durch unsere Arbeit zu unterstützen und ihnen die Sichtbarkeit und Reichweite zu geben, die ihre Arbeit mit Kindern und Tieren verdient", so Marcel Lellig abschließend. "Mit dieser Aktion möchten wir deutlich machen, dass Marketing nicht nur profitgetrieben sein sollte, sondern auch soziale Projekte in die digitale Welt bringen kann."Wollen Sie Ihre Onlinepräsenz revolutionieren und Ihre Sichtbarkeit auf ein neues Level heben? Dann melden Sie sich bei Marcel Lellig, Jasmin Roth und Andreas Spielmann von der Finest People GmbH und sichern Sie sich noch heute Ihr kostenloses Erstgespräch!