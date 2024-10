Das Projekt "Alzheimer's Intelligence" zeigt, wie eine intelligentere KI Menschen stärken und verschiedenen Gemeinschaften eine Stimme bei zukünftigen Innovationen geben kann

Heute hat Lenovo auf der Lenovo Tech World in Zusammenarbeit mit Innovations in Dementia Alzheimer's Intelligence vorgestellt, einen fotorealistischen 3D-Avatar mit benutzerdefinierter KI, der auf den Erfahrungen von Menschen mit Demenz und Alzheimer basiert. Dieses Proof-of-Concept-Projekt bietet Menschen und Familien, die mit der Diagnose Demenz konfrontiert sind, rund um die Uhr Zugang zu einem Konversations-Avatar, der kuratierte Ratschläge bietet, bei denen Genauigkeit, Privatsphäre und Mitgefühl im Vordergrund stehen.

'Liv' the Alzheimer's intelligence avatar being used by Ahmad Krayem, one of the focus group participants involved in the Lenovo project. (Photo: Business Wire)

"Weltweit leben etwa 55 Millionen Menschen mit Demenz, und diese Zahl wird bis 2050 voraussichtlich auf 139 Millionen ansteigen", sagte Dr. David Llewellyn, Professor of Clinical Epidemiology and Digital Health. "Die KI-Fortschritte in der Initiative "Alzheimer's Intelligence" von Lenovo zeigen, wie Technologie das Potenzial hat, die menschliche Interaktion zu verbessern, und ein wertvolles Instrument zur Unterstützung von Menschen mit Demenz bietet, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft."

Mit dieser ersten Anwendung ihrer Art leistete Lenovo Pionierarbeit bei der Nutzung von KI, die durch sein umfassendes Portfolio an Technologielösungen, von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen, ermöglicht wurde. Die kombinierte Technologie aggregiert Erfahrungen und Ratschläge aus erster Hand von Hunderten von echten Menschen, die mit Demenz und Alzheimer leben, zu einem reaktionsschnellen, fotorealistischen 3D-Avatar, der in der Lage ist, ein ungeschriebenes, natürliches Gespräch zu führen. Mit diesem Konzeptnachweis ist eine Person, bei der Demenz diagnostiziert wurde, nur einen Klick von einer Echtzeit-Gesprächsressource und -hilfe entfernt.

"Angesichts der jüngsten und stetig wachsenden Fortschritte im Bereich der KI müssen wir diese Technologie gezielt und verantwortungsbewusst für Gemeinschaften einsetzen, die von innovativer Technologie möglicherweise übersehen werden", sagte Doug Fisher, Chief Security and AI Officer bei Lenovo. "Dies ist Teil unseres Engagements für die Bereitstellung von Smarter AI for All die Entwicklung und Bereitstellung von Technologien, die jeden Menschen in jeder Größenordnung stärken können."

Der Avatar wurde aus einer Zusammenstellung von Bildern von 10 Menschen mit Demenz und Alzheimer erstellt. Ausgehend von der Ausgangsposition jedes Bildes extrapolierte die generative KI Gesichter für mehrere tausend weitere Ausdrücke und Blickwinkel, die von der Person inspiriert waren. Diese wurden dann zu einem Datensatz zusammengefasst, der mit dem Gesicht eines gefilmten Darstellers verschmilzt, um das Bild von "Liv", dem KI-Avatar, zu erzeugen.

Ein großer Sprachmodell-Datensatz (LLM) mit den Ratschlägen, die Liv erteilen kann, wurde auf der Grundlage von Daten erstellt, die direkt aus den Erfahrungen von Menschen mit Demenz stammen, darunter Einträge aus dem Projekt Dementia Diaries von Innovations in Dementia und ausführliche Panel-Interviews. Jedes Mal, wenn ein Benutzer eine Frage stellt (über Spracherkennung), fragt das LLM den Datensatz ab, um textbasierte Antworten auf die Frage des Benutzers zu geben, die in der Sprache der für Liv erstellten "Persona" ausgedrückt werden und auf der für Liv erstellten Wissensdatenbank basieren. Die Antworten werden dann mit einem für das Projekt erstellten Vokalsynthesizer geäußert. Die "Sentimentanalyse" wird verwendet, um das zugrunde liegende Gefühl der Antwort zu analysieren, das sich im Gesichtsausdruck der KI widerspiegelt, wenn sie spricht. Schließlich wird eine visuelle KI in 4K-Echtzeit verwendet, um die vom Sprachsynthesizer erzeugte Sprache in Echtzeit erscheinen zu lassen.

Alzheimer's Intelligence wird es Menschen, bei denen kürzlich Demenz diagnostiziert wurde, ermöglichen, Fragen zu stellen, die nur jemand beantworten kann, der mit der Krankheit lebt. Dazu gehören das Verständnis alltäglicher Herausforderungen, die Diskussion der Krankheit mit der Familie und die Erkundung neuer Hobbys. Entscheidend ist, dass die gesamte Erfahrung so konzipiert wurde, dass sie barrierefrei ist, nur minimale technische Kenntnisse erfordert und natürliche, vertraute Interaktion in den Vordergrund stellt.

Der Avatar wird derzeit von Menschen mit Demenz in einer kontrollierten Umgebung getestet, mit dem Ziel, ihn in Zukunft öffentlich zugänglicher zu machen. Die Entstehung des Projekts und die ersten Interaktionen wurden in den unten verlinkten Filmen festgehalten.

Das Projekt "Alzheimer's Intelligence" bietet einen neuen Weg, um auf einfache Weise wertvolle Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, die auf realen Menschen basieren, die mit Demenz und Alzheimer leben. Obwohl die Informationen breit gefächert sind, hat das Entwicklungsteam große Sorgfalt darauf verwendet, klare Leitplanken für die KI zu setzen und sicherzustellen, dass der Avatar keine medizinischen Ratschläge erteilt. Dies beinhaltete eine enge Zusammenarbeit mit Dr. Llewellyn und Innovations in Dementia, die uns bei der Erstellung und dem Testen des Avatars berieten und unterstützten.

Die KI wurde für diesen speziellen Anwendungsfall trainiert und getestet, und das Projekt wurde mit Geräten, Diensten, Software, Servern und Cloud-Lösungen von Lenovo konzipiert und umgesetzt. Dies ist das erste Mal, dass KI-fähige Lösungen von Lenovo zusammenkommen, um einen Avatar dieser Art zu entwickeln. Zu den Geräten und Lösungen gehören:

Der Technologiepartner von Lenovo, Kaleida, der die Entwicklung des Avatars und der zugrunde liegenden KI leitete, nutzte die KI-Dienstleistungen von Lenovo, um die Prozesse und die Sicherheit zu unterstützen

ThinkStation P7server, ThinkPad T14s Gen 6 und ThinkPad X1 Carbon Gen 12 AIPC-Laptops sowie Lenovo Legion- und ThinkVision-Monitore und -Zubehör.

"Wenn bei Menschen erstmals Demenz diagnostiziert wird, können sie sich verloren fühlen und haben viele Fragen zu dem, was passiert. Diese KI ersetzt nicht den menschlichen Kontakt, aber sie bietet eine sachkundige und mitfühlende Quelle der Sicherheit und Beratung, die direkt auf den Erfahrungen und dem Wissen anderer Menschen mit Demenz basiert", sagte Steve Milton, Direktor von Innovations in Dementia. "Es ist großartig zu sehen, dass Technologieführer wie Lenovo einer so innovativen Nutzung von KI Priorität einräumen, die nicht nur das Fachwissen von Menschen mit Demenz anerkennt, sondern es auf einzigartige Weise nutzt, um andere zu unterstützen, wenn sie es am dringendsten benötigen."

Innovations in Dementia gibt an, dass etwa 20 der Menschen, die sich an die Organisation wenden, unter 65 Jahre alt sind und möglicherweise noch viele Jahre mit der Krankheit leben werden. Die NGO fördert eine positive, aber realistische Sichtweise auf Demenz: Obwohl sie das Leben verändert, muss sie nicht das Leben beenden.

"Wir wissen, wie wichtig es ist, jedem eine Stimme in der Innovation zu geben", kommentierte Doug Fisher von Lenovo. "Angesichts der enormen Fortschritte bei KI und intelligenteren Technologien ist es jetzt an der Zeit, kreative neue Wege zu erforschen und zu erproben, um Technologien wie KI zum Wohle der Allgemeinheit durchdacht und verantwortungsbewusst einzusetzen. Letztendlich geht es darum, eine Zukunft neu zu erfinden, in der Technologie für alle und von allen ist und in der jeder eine Stimme hat, wenn es darum geht, was er von der transformativsten Technologie unserer Generation will."

Gail Gregory und Ahmad Krayem, Teilnehmer der Fokusgruppe, kommentieren ...

"Es ist so wichtig, dass echte Menschen an der Erstellung des Avatars beteiligt sind. Weil die Menschen mit Demenz die Experten sind. Wir sind diejenigen, die damit leben. Man kann nicht einfach Dinge aus einem Lehrbuch übernehmen, weil es nicht real ist. Es muss echt sein. Und je realistischer es ist, desto besser kann man sich damit identifizieren. Ich denke, es wird ein sehr nützliches Hilfsmittel sein, insbesondere für Menschen, die allein leben, weil sie niemanden haben, den sie fragen können", Gail Gregory.

"Ich möchte anderen Menschen helfen, bei denen kürzlich Demenz diagnostiziert wurde, und ihnen versichern, dass es nichts ist, wovor man Angst haben muss. Ein Arzt kann Ihnen sagen, welche Medikamente Sie einnehmen müssen. Aber nur Menschen, die mit Demenz leben, können Ihnen sagen, was sie genau durchmachen", Ahmad Krayem.

Sehen Sie sich hier das Video "Alzheimer Intelligence" an.

Zu den Teilnehmern dieses Films gehören:

Gail Gregory: Gail wurde im Alter von 55 Jahren mit Alzheimer diagnostiziert und untergräbt auch die weit verbreiteten Klischees über Menschen, die mit Demenz leben. Sie kann ernste Themen mit Humor ansprechen und ist offen in ihren Meinungen und Kämpfen.

Ahmad Krayem: Bei Ahmad wurde erst mit Anfang 60 die früh einsetzende Form diagnostiziert, nachdem seine Frau, eine Apothekerin, darauf bestanden hatte, dass er sich untersuchen lassen sollte. Ahmad fand es schwierig, mit der Arbeit aufzuhören, und musste erst eine Reise der Verleugnung und Akzeptanz durchlaufen. Er spricht leidenschaftlich darüber, anderen zu helfen, die Ähnliches durchgemacht haben.

Alzheimer's Intelligence ist ein Proof-of-Concept-Tool und nicht öffentlich verfügbar. Wer jedoch mit Menschen sprechen möchte, die mit Alzheimer oder Demenz leben, kann sich an Innovations in Dementia (UK) oder die Alzheimer's Association (US) wenden.

Beispiele für Interaktionen mit dem Avatar:

F: Ich vergesse immer wieder, meine Tabletten zu nehmen. Wie kann ich mir das merken?

A: Es kommt häufig vor, dass man vergisst, seine Medikamente zu nehmen. Vielleicht hilft es, eine Routine zu entwickeln, z. B. die Einnahme der Tabletten zu einer Mahlzeit oder jeden Tag zur gleichen Zeit. Sie können auch versuchen, einen Alarm oder eine Erinnerung auf Ihrem Telefon einzustellen. Es gibt auch Tablettenboxen, die nützlich sein können. Würde eine dieser Optionen zu Ihnen passen?

F: Wie spreche ich mit Freunden und Familie über meine Diagnose?

A: Mit Freunden und Familie über Ihre Diagnose zu sprechen, kann eine beängstigende Aufgabe sein, aber es kann auch helfen, Unterstützung und Verständnis zu finden. Erzählen Sie zunächst, wie Sie sich heute fühlen, und vielleicht auch ein wenig darüber, was Sie über Ihre Erkrankung gelernt haben. Ermutigen Sie sie, Fragen zu stellen, da dies ihnen helfen kann, zu verstehen, was Sie durchmachen. Es ist in Ordnung, ehrlich zu sein, wenn es um Ängste oder Bedenken geht. Glauben Sie, dass das hilfreich sein könnte?

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient.

LENOVO, THINKSTATION, THINKPAD und THINKVISION sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024, Lenovo Group Limited. ©2024 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

