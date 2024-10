Die Akie des Kupferkonzerns Aurubis zählt am Mittwoch zu den besten Werten im MDAX. Dahinter steht ein Bericht im Manager Magazin über eine Stimmrechtsmitteilung vom vergangenen Freitag. Am Freitag wurde bekannt, dass das Family Office von Dirk Rossmann eine bedeutende Beteiligung an Aurubis erworben hat. Seit dem 8. Oktober hält Rossmann rund 15,2 Prozent der Anteile - davon 7,7 Prozent direkte ...

