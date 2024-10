CALGARY, 16. Oktober 2024 - Condor Energies Inc. ("Condor" oder das "Unternehmen"; TSX: CDR; ISIN: CA20676A1084), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, ein Betriebsupdate für sein Projekt zur Produktionssteigerung in acht Gasfeldern in Usbekistan bekannt zu geben.

Die Produktion im dritten Quartal 2024 betrug durchschnittlich 10.010 boepd (Barreläquivalent je Tag) mit einem entsprechenden Umsatz von 19 Millionen Dollar. Im dritten Quartal begann das Unternehmen mit einem Workover-Programm mit mehreren Bohrlöchern, und die ersten Ergebnisse übertreffen die Erwartungen. Sieben in Kanada hergestellte künstliche Hebesysteme ("Plunger Lifts") wurden installiert, wobei die ersten drei Bohrlöcher eine kumulative zusätzliche Produktion von 330 boepd lieferten. Die entsprechenden Gasdurchflussraten sind um 100% bis 300% höher als vor den Workovers, basierend auf 24-Stunden-Produktionstests der einzelnen Bohrungen. Die vier anderen Bohrungen werden derzeit reaktiviert und sollen in Kürze in Produktion gehen.

Neben weiteren Plunger-Lift-Installationen werden im Rahmen des laufenden Workover-Programms auch umgangene und neue Gasspeicherintervalle perforiert, die vor kurzem durch ein laufendes Protokollierungsprogramm und detaillierte Überprüfungen mit Bohrlochmessgeraten des vorhandenen Bohrlochbestands identifiziert wurden.

Angesichts der ersten Erfolge des Workover-Programms hat das Unternehmen eine zweite Workover-Anlage in Auftrag gegeben, die Anfang November 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll. Mit über 100 Bohrlöchern in den acht Feldern gibt es einen großen Bestand an produzierenden und stillgelegten Bohrlöchern, die für die Bewertung, Neufertigstellung und Optimierung zur profitablen Steigerung der Produktion zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen installiert derzeit ein in Kanada hergestelltes Inline-Strömungstrennungssystem, mit dem das Wasser aus den Gasströmen bereits im Sammelnetz des Feldes und nicht erst in der Produktionsanlage abgeschieden wird. Dadurch wird der Durchflussdruck in den Pipelines reduziert, was zu einer höheren Durchflussrate in der Lagerstätte führen kann. Diese Technologie wurde bereits unter ähnlichen Bedingungen in Westkanada erfolgreich eingesetzt und soll bis Anfang November 2024 betriebsbereit sein. Weitere Systeme werden derzeit hergestellt und sollen in den kommenden Monaten installiert werden.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

