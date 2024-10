Der von Stellantis unterstützte Batterieentwickler Lyten will in Nevada die weltweit erste Lithium-Schwefel-Batteriefabrik bauen. Sobald die Fabrik vollständig in Betrieb ist, wird sie in der Lage sein, 10 GWh Lithium-Schwefel-Batterien pro Jahr zu produzieren. Lyten plant, mehr als eine Milliarde Dollar in die geplante Fabrik in der Nähe von Reno zu investieren. Die erste Phase soll 2027 abgeschlossen sein. Das Unternehmen macht keine Angaben dazu, ...

