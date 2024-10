NEW YORK/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Warburg Pincus streckt womöglich seine Fühler nach dem IT-Dienstleister Nagarro aus. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen berichtet, erwägen die Amerikaner eine Übernahme von Nagarro. Der Marktwert des im SDax notierten Unternehmens beträgt rund 1,1 Milliarden Euro. Die Überlegungen dauerten noch an, es sei nicht sicher, ob es zu einer Offerte kommen werde. Warburg wollte die Informationen nicht kommentieren. Die Aktie von Nagarro kletterte am frühen Nachmittag um mehr als zehn Prozent. Nagarro hatte am Vortag seine Umsatzprognose gesenkt. Daraufhin waren die Aktien um fast 14 Prozent eingebrochen./nas/jha/