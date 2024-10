PHILADELPHIA, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, der Marktführer im Enterprise Asset Management (EAM) für Hersteller aus dem Bereich der Biowissenschaften, freut sich, den Start der Blue Mountain University (BMU), einer interaktiven E-Learning-Plattform, bekanntzugeben, die darauf ausgerichtet ist, die Benutzer der RAM-Software des Unternehmens zu unterstützen. Diese umfassende Lernumgebung bietet den Anwendern eine anpassungsfähige und selbstbestimmte Möglichkeit, die Komplexität der leistungsstarken RAM-Plattform von Blue Mountain zu meistern. Sie bietet sowohl ein Hilfezentrum für die Unterstützung unterwegs als auch eine Weiterbildungsplattform für eine vertiefte Ausbildung.



Warum die Blue Mountain University?

Da das Blue Mountain-Ökosystem schnell auf mehr als 450 Biotech-, Zell- und Gentherapie-, Pharma-, Medtech-, CDMO-Organisationen und Dienstleistungspartner angewachsen ist, wurde deutlich, dass die Benutzer mehr als nur Unterstützung benötigten - sie brauchten eine robuste und flexible Lernerfahrung. Die Blue Mountain University wurde entwickelt, um dieses Bedürfnis zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Benutzer sich in der komplexen Landschaft der gesetzlichen Vermögensverwaltung leicht und sicher zurechtfinden.

"Die Blue Mountain University wurde gegründet, um unseren Kunden umfassende, zugängliche und qualitativ hochwertige Schulungsressourcen zur Verfügung zu stellen", so David Rode, CEO von Blue Mountain. "Wir sind uns bewusst, dass unsere RAM-Software in vielen Unternehmen eine geschäftskritische Rolle spielt. Mit diesem E-Learning-Angebot kommen wir unserer Verpflichtung nach, den Anwendern dabei zu helfen, ihre betriebliche Effizienz zu optimieren, die Einführungszeit zu verkürzen und ihre GXP-Compliance-Fähigkeiten zu verbessern."

Wesentliche Merkmale und Vorteile

Die Blue Mountain University bietet eine Reihe von einzigartigen Vorteilen, darunter:

Maßgeschneiderte Lernerfahrungen: Die Kurse sind so konzipiert, dass sie anpassungsfähig und flexibel sind und sich an Nutzer in jeder Phase ihrer Reise richten - von neuen Lernenden bis hin zu erfahrenen Experten. Benutzerfreundliche Navigation: Das benutzerfreundliche Design der BMU sorgt dafür, dass die Nutzer schnell relevante Inhalte finden, ihre Lernziele verstehen und ihre Fortschritte mühelos verfolgen können. Verbesserte Wissensverinnerlichung: Durch vertiefende Kursmaterialien und praktische Anwendungen können die Lernenden ihr neues Wissen direkt auf ihre Arbeitsaufgaben anwenden, was die Wissensverinnerlichung und -umsetzung verbessert. Zertifizierung und Fachwissen: Die Blue Mountain University bietet Zertifizierungsmöglichkeiten an, die es Einzelpersonen ermöglichen, zertifizierte RAM-Experten zu werden. Diese Zertifizierung steigert den beruflichen Wert und stärkt die organisatorischen Fähigkeiten.

"Wir haben die Blue Mountain University aufgebaut, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu bedienen und das volle Potenzial unserer RAM-Plattform zu nutzen. Dieses Angebot ersetzt nicht unsere von Analysten geleiteten Live-Schulungen, sondern bietet einen weiteren Mechanismus, mit dem unsere Kunden in ihrem eigenen Tempo wachsen und lernen können. Unser Ziel ist es, dass jedes Unternehmen mindestens einen zertifizierten RAM-Experten hat", so Ginny Lee, Chief Customer Officer von Blue Mountain. "Die Blue Mountain University bietet nicht nur Schulungen an, sondern fördert auch eine Gemeinschaft, in der die Nutzer Erkenntnisse austauschen, Feedback geben und sich an Diskussionen beteiligen können, die künftige Produktinnovationen beeinflussen werden."

Wer profitiert von der Blue Mountain University?

Die Blue Mountain University wurde mit Blick auf alle RAM-Benutzer entwickelt und bietet maßgeschneiderte Ressourcen für verschiedene Personengruppen innerhalb einer Organisation:

RAM-Administratoren : Experten, die für die RAM-Plattform, die Schulung und das Onboarding anderer verantwortlich sind.

: Experten, die für die RAM-Plattform, die Schulung und das Onboarding anderer verantwortlich sind. Neue Benutzer : Personen, die eine grundlegende Schulung benötigen, um sich schnell zurechtzufinden.

: Personen, die eine grundlegende Schulung benötigen, um sich schnell zurechtzufinden. Erfahrene Benutzer : Erfahrene Fachleute, die ihre Kenntnisse vertiefen oder neue Funktionen kennenlernen möchten.

: Erfahrene Fachleute, die ihre Kenntnisse vertiefen oder neue Funktionen kennenlernen möchten. Führungskräfte in Unternehmen: Entscheidungsträger, die sicherstellen wollen, dass ihre Teams die RAM-Software beherrschen und zertifiziert sind.

Über Blue Mountain

Blue Mountain nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle beim Asset-Management in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen die Produzenten im Bereich Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz im Großraum Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com.

Weitere Informationen über die Blue Mountain University finden Sie unter www.coolblue.com.

Medienkontakt:

Jessica Brown

Head of Global Marketing

Blue Mountain

marketing@coolblue.com