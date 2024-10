Mainz (ots) -Quiz trifft Satire: Anna Dushime und Schlecky Silberstein stellen in der neuen ZDFneo-Show "Browser Ballett Heimatquiz" prominenten Kandidatinnen und Kandidaten die Fragen, die das Land wirklich bewegen. Von Rassismus über Armut bis Nazis: Das Satire-erprobte Moderationsduo präsentiert einer chronisch verunsicherten Nation harte Wahrheiten und lädt ein zu einem Ritt durch die Volksseele, der die Kandidatinnen und Kandidaten ins Schwitzen bringt. Zu sehen sind die sechs Ausgaben "Browser Ballett Heimatquiz" ab Donnerstag, 24. Oktober 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek und ab Donnerstag, 24. Oktober 2024, 23.00 Uhr, in ZDFneo.Was hat Goebbels Hitler zu Weihnachten geschenkt? Wie gendert man Taliban richtig? Und hat Kai Pflaume früher wirklich Boxershorts verkauft? Florian Schröder, Hadnet Tesfai, Oliver Polak, Lary, Freshtorge, Tara-Louise Wittwer, Samuel Koch, Diana zur Löwen und viele mehr treten in fünf Runden gegeneinander an, um zu beweisen, dass sie Deutschland komplett durchgespielt haben."Keine Nation der Erde wirft so viele Fragen auf wie Deutschland. Zum Beispiel, warum man hier als weißer Mann keine Show mehr alleine moderieren darf. Vielfalt und Unterhaltung dürfen einander nicht ausschließen. Ich bete, dass uns das gelungen ist", so Moderator Schlecky Silberstein. "Als ich Mitte 20 war, bin ich haarscharf an der Privatinsolvenz vorbeigeschrammt, weil ich Quiz-süchtig war und mir ständig neue Apps gekauft habe. Daher erfüllt es mich mit Stolz, endlich Quizmasterin zu sein. Auch wenn ich mir den Job leider mit Schlecky Silberstein teilen muss", freut sich Schleckys Kollegin Anna Dushime über die Neuauflage des "Browser Ballett".2016 ging das erste "Browser Ballett"-Video in den sozialen Netzen online: Acht Jahre, einen Grimme-Preis und einen Deutschen Fernsehpreis später, wagt sich das "Browser Ballett" aufs Quiz-Parkett und erweitert seinen Kosmos um eine weitere Spielart.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "Browser Ballett" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/browserballett) (nach Log-in), per E-Mail unter - pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Arbeitsfassung der ersten Folge im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/browser-ballett-heimatquiz) des ZDF-Presseportals zur Verfügung.- Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend: die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/browser-ballett-heimatquiz) zum "Browser Ballett Heimatquiz" sowie "Browser Ballett" in der ZDFmediathek (https://browserballett.zdfneo.de/).- "Browser Ballett" bei YouTube (https://www.youtube.com/@BrowserBallett)- "Browser Ballett" auf Instagram (https://www.instagram.com/browserballett)- "Browser Ballett" bei TikTok (https://www.tiktok.com/@browserballett)- "Browser Ballett" bei Facebook (https://www.facebook.com/browserballett)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5888443