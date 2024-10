Köln (ots) -Was hat die Wettmafia in Asien mit dem deutschen Fußball zu tun? In der aktuellen Dokumentation (ARD Mediathek: 22.10.2024, Das Erste: 25.10.2024, 23:00 Uhr)geben die Autor:innen Benjamin Best und Maike Elger exklusive Einblicke in die Welt der asiatischen Wettbetrüger. Für die Wettmafia ist die Manipulation auch des europäischen Fußballs zu einem milliardenschweren Geschäft geworden. So wird der illegale asiatische Wettmarkt von Experten auf ein jährliches Umsatzvolumen von 1,7 Billionen Dollar geschätzt.Während in Deutschland Sportwetten auf Amateur- und Jugendspiele verboten sind, können auf diese Spiele auf dem asiatischen Wettmarkt durchaus eine halbe Million Euro pro Spiel gesetzt werden. Wie Spieler von der Wettmafia zunächst verführt und dann erpressbar gemacht werden, zeichnet die Doku "Spielverderber" präzise nach. Mit den Menschen, die im komplexen System des internationalen Wettbetrugs agieren: als überforderte Ermittler und als desillusionierte Funktionäre. Aber auch als Täter und Opfer - und als diejenigen, die von einem zum anderen wurden.Das Bundesinnenministerium (BMI) kritisiert gegenüber der ARD, dass deutsche Jugendspiele auf dem asiatischen Wettmarkt angeboten werden. Mahmut Özdemir, Staatssekretär im BMI, fordert schnelle Konsequenzen. Im ARD-Interview sagt er: "Das ist eine Aufgabe der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und letztlich auch der Glücksspielaufsichtsbehörden. Aus meiner Sicht muss hier sehr konsequent vorgegangen werden - das ist keine bloße Worthülse." Seit 2019 ist die Nationale Plattform zur Bekämpfung von Manipulationen von Sportwettbewerben an das BMI angeschlossen.Auch deutsche Bundesligisten stehen in der KritikZudem wird die Rolle einiger deutscher Bundesligavereine kritisch hinterfragt, die von asiatischen Wettanbietern gesponsert werden. Ein zentrales Thema ist dabei die Partnerschaft zwischen dem amtierenden Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen und dem asiatischen Wettbetreiber Kaiyun. Kaiyun bietet Sportwetten auf dem asiatischen Markt an. Obwohl die Marke auf den Philippinen registriert ist, bestätigten die dortigen Behörden gegenüber der ARD, dass Kaiyun keine gültige Sportwetten-Lizenz des Landes besitzt. Auch die Partnerschaften der Bundesligisten FC Augsburg, Borussia Dortmund, Werder Bremenund Borussia Mönchengladbachzu ähnlichen asiatischen Wettbetreibern werden beleuchtet.Für die aufwändige Dokumentation wurde in Vietnam, Spanien, Österreich und Deutschland gedreht; Co-Autor Benjamin Best veröffentlichte in der Vergangenheit mehrere Dokumentationen zum Thema Wettbetrug. 1-Live-Moderator Malte Völz kommentiert in der der Dokumentation die Rechercheergebnisse und Haltungen der Protagonisten."Spielverderber - wie Wettbetrüger den Fußball manipulieren"Ein Film von Benjamin Best und Maike ElgerRedaktion: Jochen Leufgens, Sophie Schulenburg (WDR)ARD Mediathek: 22.10.2024Das Erste: 25.10.2024, 23:00 UhrMehr Informationen auch im Sport Inside-PodcasPressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221.220-7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5888460